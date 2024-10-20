Россия увеличивает частоту обменов военнопленными — в ISW назвали причину

Украинцы, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Россия вынуждена чаще проводить обмены военнопленными с Украиной. Причиной является взятие под контроль Силами обороны части Курской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Обмены военнопленными между Россией и Украиной

В отчете ISW отметили об обмене пленными в формате "один на один", который состоялся недавно и стал уже четвертым с момента начала операции ВСУ в Курской области 6 августа 2024 года.

Аналитики отмечают, что частота обменов военнопленными между Украиной и Россией после взятия под контроль части Курской области, существенно возросла.

За предыдущие три обмена стороны передали всего по 267 военнопленных. В период с 1 января по 6 августа 2024 года Россия и Украина осуществили только три обмена пленными.

"ISW продолжает оценивать, что украинское вторжение в Курскую область, вероятно, все больше стимулирует Россию к участию в обменах пленными", — добавили аналитики.

Напомним, 19 октября в Украину удалось вернуть еще 95 защитников, среди которых был журналист, активист и соучредитель Центра по правам человека ZMINA Максим Буткевич.

А видео возвращение украинцев домой опубликовала Служба безопасности Украины. Там подчеркнули, что жизнь каждого украинца — самая высокая ценность.