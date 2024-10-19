В Україну повернули 95 військовополонених — зворушливе відео від СБУ

Повернення військовополонених в Україну — СБУ опублікувала зворушливе відео
З російського полону вночі, 19 жовтня, в Україну повернули ще 95 громадян. Це був вже 58-й обмін з початку повномасштабного вторгнення.
Відео повернення українців додому опублікувала Служба безпеки України в Telegram.
Обмін військовополоненими
У СБУ зазначили, що повернути українців додому вдалося завдяки зусиллям Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Життя кожного українця — найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного українця!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україну вдалося повернути ще 95 захисників, серед яких журналіст, активіст і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.
Також з російського полону повернули військових, які обороняли Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину. Деякі з них перебували у неволі понад два з половиною роки.
Читайте Новини.LIVE!