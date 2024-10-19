В Украину вернули 95 военнопленных — трогательное видео от СБУ

Возвращение военнопленных в Украину — СБУ опубликовала трогательное видео
Из российского плена ночью, 19 октября, в Украину вернули еще 95 граждан. Это был уже 58-й обмен с начала полномасштабного вторжения.
Видео возвращения украинцев домой опубликовала Служба безопасности Украины в Telegram.
Обмен военнопленными
В СБУ отметили, что вернуть украинцев домой удалось благодаря усилиям Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
"Жизнь каждого украинца — высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!" — говорится в сообщении.
Напомним, в Украину удалось вернуть еще 95 защитников, среди которых журналист, активист и соучредитель Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич.
Также из российского плена вернули военных, которые защищали Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую и Херсонскую области. Некоторые из них находились в неволе более двух с половиной лет.
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