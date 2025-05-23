У ЗСУ назвали причину відставки командира 59-ї ОШБр Богдана Шевчука

Командир 59-ї ОШБр Богдан Шевчук. Фото: Gazeta.ua

Командир 59-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Богдан Шевчук подав у відставку. Речник Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій, що причиною стало різке погіршення обстановки в смузі оборони.

Про це Лиховій сказав у коментарі Суспільному.

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Відставка Шевчука

За словами Лиховія, 59-та ОШБр перебуває на напрямку головного удару противника. Він зазначив, що командування військової частини допустило низку прорахунків, а також надавало недостовірні доповіді щодо стану та положення військ.

Внаслідок чого було створено додаткову загрозу для життів військовослужбовців.

"З огляду на зазначене, підполковника Богдана Шевчука було замінено на більш досвідченого командира", — сказав Лиховій.

Він уточнив, що йдеться про полковника Олександра Сака, який має значний бойовий досвід та лідерські якості. Водночас Шевчук після відпочинку обійме іншу посаду.

"Ухвалення такого кадрового рішення на рівні Головнокомандувача ЗСУ пояснюється необхідністю переміщення полковника Олександра Сака між різними видами військ", — додав речник.

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий призначив перевірку у 155-й ОМБ після матеріалу журналістів про бізнес на "бойових" виплатах.

Також нещодавно командир 47-ї бригади Олександр Ширшин звинуватив командування у безглуздих наказах, у Генштабі відреагували.