В ВСУ назвали причину отставки командира 59-й ОШБр Богдана Шевчука

Отставка командира 59-й ОШБр — в ВСУ назвали причину
Командир 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Богдан Шевчук подал в отставку. Представитель Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий, что причиной стало резкое ухудшение обстановки в полосе обороны.
Об этом Лиховий сказал в комментарии Общественному.
Отставка Шевчука
По словам Лиховия, 59-я ОШБр находится на направлении главного удара противника. Он отметил, что командование воинской части допустило ряд просчетов, а также предоставляло недостоверные доклады о состоянии и положении войск.
В результате чего была создана дополнительная угроза для жизней военнослужащих.
"Учитывая указанное, подполковник Богдан Шевчук был заменен на более опытного командира", — сказал Лиховий.
Он уточнил, что речь идет о полковнике Александре Саке, который имеет значительный боевой опыт и лидерские качества. В то же время Шевчук после отдыха займет другую должность.
"Принятие такого кадрового решения на уровне Главнокомандующего ВСУ объясняется необходимостью перемещения полковника Александра Сака между различными видами войск", — добавил спикер.
Напомним, Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий назначил проверку в 155-й ОМБ после материала журналистов о бизнесе на "боевых" выплатах.
Также недавно командир 47-й бригады Александр Ширшин обвинил командование в бессмысленных приказах, в Генштабе отреагировали.
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