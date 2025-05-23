В ВСУ назвали причину отставки командира 59-й ОШБр Богдана Шевчука

Командир 59-й ОШБр Богдан Шевчук. Фото: Gazeta.ua

Командир 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Богдан Шевчук подал в отставку. Представитель Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий, что причиной стало резкое ухудшение обстановки в полосе обороны.

Об этом Лиховий сказал в комментарии Общественному.

Реклама

Читайте также:

Отставка Шевчука

По словам Лиховия, 59-я ОШБр находится на направлении главного удара противника. Он отметил, что командование воинской части допустило ряд просчетов, а также предоставляло недостоверные доклады о состоянии и положении войск.

В результате чего была создана дополнительная угроза для жизней военнослужащих.

"Учитывая указанное, подполковник Богдан Шевчук был заменен на более опытного командира", — сказал Лиховий.

Он уточнил, что речь идет о полковнике Александре Саке, который имеет значительный боевой опыт и лидерские качества. В то же время Шевчук после отдыха займет другую должность.

"Принятие такого кадрового решения на уровне Главнокомандующего ВСУ объясняется необходимостью перемещения полковника Александра Сака между различными видами войск", — добавил спикер.

Напомним, Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий назначил проверку в 155-й ОМБ после материала журналистов о бизнесе на "боевых" выплатах.

Также недавно командир 47-й бригады Александр Ширшин обвинил командование в бессмысленных приказах, в Генштабе отреагировали.