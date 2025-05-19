Бізнес на "бойових" — Драпатий призначив перевірку в 155-й ОМБр

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий. Фото: Facebook/Михайло Драпатий

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий у понеділок, 19 травня, призначив службову перевірку щодо ситуації в 155-й окремій механізованій бригаді. Це сталося після матеріалу журналістів про бізнес на "бойових" виплатах.

Про це пише УП з посиланням на відповідь Драпатого на інформаційний запит.

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Службова перевірка в 155-й бригаді

"Після публікації матеріалу в "Українській правді" я призначив додаткову службову перевірку оприлюднених журналістами фактів", — йдеться у повідомленні.

За словами Драпатого, він особисто присвятив багато часу налагодженню роботи в цій бригаді, пошуку спроможного командування, нарощування боєздатності і забезпечення дронами.

Він пояснив, що для управління такою непростою, новосформованою бригадою потрібна людина з досвідом, знайти яку — справжній виклик. Тому, на його думку, для суспільства не всі кадрові рішення можуть виглядати обґрунтованими.

Командувач зазначив, що кандидатуру полковника Тараса Максімова на посаду командира бригади підібрав командувач оперативного командування "Захід" Володимир Шведюк. До уваги брали особистий досвід, відгуки побратимів та результати на попередніх місцях служби Максімова. Він вважає, що це призначення покращило боєздатність 155-ї ОМБр, суттєво вплинувши на її стан.

"Але які б не були досягнення, я покривати нікого не буду — для мене немає недоторканних. Я чекаю на результати всіх перевірок і того, що встановить слідство", — додав Драпатий.

Відповідь на запит. Фото: УП

Що сталося

Вчора "Українська правда" оприлюднила розслідування щодо "бізнесу на бойових виплатах" та масове СЗЧ у 155-й бригаді. Журналісти припустили ймовірну причетність до цього комбрига Максімова, а також до вимагання "відкатів" та понад 1200 випадків СЗЧ з початку року.

Командир 155-ї ОМБр Тарас Максімов. Фото: AFP

Нагадаємо, командир 47-ї бригади Олександр Ширшин звинуватив командування у безглуздих наказах.

На це відреагували у Генштабі, заявивши, що з'ясують всі обставини повідомлять про результати.