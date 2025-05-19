Бизнес на "боевых" - Драпатий назначил проверку в 155-й ОМБр

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий. Фото: Facebook/Михаил Драпатий

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий в понедельник, 19 мая, назначил служебную проверку по ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде. Это произошло после материала журналистов о бизнесе на "боевых" выплатах.

Об этом пишет УП со ссылкой на ответ Драпатого на информационный запрос.

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Служебная проверка в 155-й бригаде

"После публикации материала в "Украинской правде" я назначил дополнительную служебную проверку обнародованных журналистами фактов", — говорится в сообщении.

По словам Драпатого, он лично посвятил много времени налаживанию работы в этой бригаде, поиску состоятельного командования, наращиванию боеспособности и обеспечению дронами.

Он пояснил, что для управления такой непростой, новосформированной бригадой нужен человек с опытом, найти которого — настоящий вызов. Поэтому, по его мнению, для общества не все кадровые решения могут выглядеть обоснованными.

Командующий отметил, что кандидатуру полковника Тараса Максимова на должность командира бригады подобрал командующий оперативным командованием "Запад" Владимир Шведюк. Во внимание принимали личный опыт, отзывы собратьев и результаты на предыдущих местах службы Максимова. Он считает, что это назначение улучшило боеспособность 155-й ОМБр, существенно повлияв на ее состояние.

"Но какие бы ни были достижения, я покрывать никого не буду — для меня нет неприкасаемых. Я жду результатов всех проверок и того, что установит следствие", — добавил Драпатий.

Ответ на запрос. Фото: УП

Что произошло

Вчера "Украинская правда" обнародовала расследование о "бизнесе на боевых выплатах" и массовом СЗЧ в 155-й бригаде. Журналисты предположили вероятную причастность к этому комбрига Максимова, а также к вымогательству "откатов" и более 1200 случаев СЗЧ с начала года.

Командир 155-й ОМБр Тарас Максимов. Фото: AFP

Напомним, командир 47-й бригады Александр Ширшин обвинил командование в бессмысленных приказах.

На это отреагировали в Генштабе, заявив, что выяснят все обстоятельства и сообщат о результатах.