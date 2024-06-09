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Відмова від мобілізації через релігію — у яких випадках військовозобов'язані можуть уникнути призову

9 червня 2024 13:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Коли військовозобов'язані можуть відмовитися від мобілізації через релігію
Військовослужбовець з Біблією. Ілюстративне фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Однак існують випадки, коли чоловіки відмовляються від служби на підставі релігійних переконань.

Чи можливо в такому випадку уникнути мобілізації, пояснила молодший юрист Діана Скумадчук в коментарі для РБК-України.

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Відмова від мобілізації через релігійні переконання

Так, згідно з Конституцією громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати обов'язок із захисту Батьківщини шляхом альтернативної невійськової служби. Таким чином вони перебувають у складі ЗСУ, але не беруть участь у бойових діях.

Зокрема, Верховний суд України наголосив, що громадянин має право відмовитись від проходження військової служби з релігійних переконань, але йому необхідно обов'язково довести:

  • належність до чинних релігійних організацій в Україні, віровчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї;
  • щирість свого вірування з послідовними діями та доказами (наприклад, ходіння в церкву впродовж декількох років, постійні пожертви для церкви тощо).

У випадку, якщо громадянин наведе дані факти під час суду, він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, мешканець Волинської області відмовився від мобілізації, пояснивши це тим, що є членом релігійної організації "Свідки Єгови" та не може воювати. Суд покарав чоловіка.

Також раніше правозахисник, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко пояснив, чи діє під час воєнного стану норма про відмову від мобілізації через релігійні переконання.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовий призов
мобілізація
релігія
війна в Україні
чоловіки

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