Коли військовозобов'язані можуть відмовитися від мобілізації через релігію

Військовослужбовець з Біблією. Ілюстративне фото: Depositphotos

В Україні триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Однак існують випадки, коли чоловіки відмовляються від служби на підставі релігійних переконань.

Чи можливо в такому випадку уникнути мобілізації, пояснила молодший юрист Діана Скумадчук в коментарі для РБК-України.

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Відмова від мобілізації через релігійні переконання

Так, згідно з Конституцією громадяни, які мають релігійні переконання, можуть виконувати обов'язок із захисту Батьківщини шляхом альтернативної невійськової служби. Таким чином вони перебувають у складі ЗСУ, але не беруть участь у бойових діях.

Зокрема, Верховний суд України наголосив, що громадянин має право відмовитись від проходження військової служби з релігійних переконань, але йому необхідно обов'язково довести:

належність до чинних релігійних організацій в Україні, віровчення яких прямо забороняє своїм послідовникам брати до рук будь-які види зброї;

щирість свого вірування з послідовними діями та доказами (наприклад, ходіння в церкву впродовж декількох років, постійні пожертви для церкви тощо).

У випадку, якщо громадянин наведе дані факти під час суду, він зможе уникнути кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, мешканець Волинської області відмовився від мобілізації, пояснивши це тим, що є членом релігійної організації "Свідки Єгови" та не може воювати. Суд покарав чоловіка.

Також раніше правозахисник, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко пояснив, чи діє під час воєнного стану норма про відмову від мобілізації через релігійні переконання.