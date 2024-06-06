На Волині чоловік назвався "свідком Єгови" і відмовився від повістки

"Свідки Єгови" спілкуються з перехожими. Фото: znaj.ua

Мешканець Волинської області відмовився від мобілізації, пояснивши це тим, що є членом релігійної організації "Свідки Єгови" та не може воювати. Суд покарав чоловіка.

Про це повідомляє ТСН у середу, 5 червня, з посиланням на вирок Рожищенського районного суду Волинської області.

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Згідно з матеріалами справи, в жовтні 2022 року волинянина визнали придатним до військової служби. У грудні 2023 року йому вручили повістку для відправки в бойову частину, однак той не з'явився в ТЦК.

Під час суду чоловік визнав свою провину і розкаявся. За його словами, він з дитинства належав до "Свідків Єгови", однак в березні 2022 року його виключили, відтоді він докладав зусиль, щоб повернутися.

"Станом на грудень 2023 року і в теперішній час в будь-якій релігійній організації не перебував і не перебуває", — йдеться в матеріалах.

У релігійній організації підтвердили виключення підсудного зі спільноти за порушення законів Біблії.

Таким чином суд ухвалив рішення визнати чоловіка винним та ув'язнити до 1 року та 6 місяців.

Скриншот вироку Рожищенського районного суду Волинської області

Нагадаємо, що суд покарав мешканця Сумської області за відмову від мобілізації. Чоловік пояснював свою відповідь тим, що він обмежено придатний.

Також ми повідомляли, що у Львівській області оштрафували військового, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу.