На Волині чоловік назвався "свідком Єгови" і відмовився від повістки

Не можу воювати, бо є "свідком Єгови" — на Волині чоловік відмовився від повістки
Мешканець Волинської області відмовився від мобілізації, пояснивши це тим, що є членом релігійної організації "Свідки Єгови" та не може воювати. Суд покарав чоловіка.
Про це повідомляє ТСН у середу, 5 червня, з посиланням на вирок Рожищенського районного суду Волинської області.
Суд виніс вирок "свідку Єгови" за ухилення від мобілізації
Згідно з матеріалами справи, в жовтні 2022 року волинянина визнали придатним до військової служби. У грудні 2023 року йому вручили повістку для відправки в бойову частину, однак той не з'явився в ТЦК.
Під час суду чоловік визнав свою провину і розкаявся. За його словами, він з дитинства належав до "Свідків Єгови", однак в березні 2022 року його виключили, відтоді він докладав зусиль, щоб повернутися.
"Станом на грудень 2023 року і в теперішній час в будь-якій релігійній організації не перебував і не перебуває", — йдеться в матеріалах.
У релігійній організації підтвердили виключення підсудного зі спільноти за порушення законів Біблії.
Таким чином суд ухвалив рішення визнати чоловіка винним та ув'язнити до 1 року та 6 місяців.
Нагадаємо, що суд покарав мешканця Сумської області за відмову від мобілізації. Чоловік пояснював свою відповідь тим, що він обмежено придатний.
Також ми повідомляли, що у Львівській області оштрафували військового, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу.
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