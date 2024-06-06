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Не могу воевать, потому что являюсь "свидетелем Иеговы" — на Волыни мужчина отказался от повестки

6 июня 2024 03:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
На Волыни мужчина представился "свидетелем Иеговы" и отказался от повестки
"Свидетели Иеговы" общаются с прохожими. Фото: znaj.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Житель Волынской области отказался от мобилизации, объяснив это тем, что является членом религиозной организации "Свидетели Иеговы" и не может воевать. Суд наказал мужчину.

Об этом сообщает ТСН в среду, 5 июня, со ссылкой на приговор Рожищенского районного суда Волынской области.

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Согласно материалам дела, в октябре 2022 года волынянин был признан годным к военной службе. В декабре 2023 года ему вручили повестку для отправки в боевую часть, однако тот не явился в ТЦК.

Во время суда мужчина признал свою вину и раскаялся. По его словам, он с детства принадлежал к "Свидетелям Иеговы", однако в марте 2022 года его исключили, с тех пор он прилагал усилия, чтобы вернуться.

"По состоянию на декабрь 2023 года и в настоящее время в какой-либо религиозной организации не состоял и не находится", — говорится в материалах.

В религиозной организации подтвердили исключение подсудимого из общины за нарушение законов Библии.

Таким образом, суд принял решение признать мужчину виновным и заключить в тюрьму до 1 года и 6 месяцев.

Отказался от мобилизации, потому что является "свидетелем Иеговы" — как суд наказал мужчину
Скриншот приговора Рожищенского районного суда Волынской области

Напомним, что суд наказал жителя Сумской области за отказ от мобилизации. Мужчина объяснял свой ответ тем, что он ограниченно пригоден.

Также мы сообщали, что во Львовской области оштрафовали военного, который пять часов отсутствовал в палаточном городке, где проходил службу.

суд
Волынская область
мобилизация
війна
война в Украине
повестки
уклонисты
религия
Волынь
закон

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