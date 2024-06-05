Суд засудив до ув'язнення обмежено придатного чоловіка

Суддя виніс вироку підсудному. Фото: Publika

Мешканець Сумської області письмово відмовився від мобілізації, пояснюючи це станом здоров'я. Як відомо, чоловіка в лютому 2023 року визнали обмежено придатним до військової служби.

Про це повідомляє ТСН.ua у вівторок, 4 червня, з посиланням на вирок Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

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За матеріалами справи, чоловіку в березні 2024 року намагалися вручити повістку, однак він письмово від неї відмовився, підписавши в присутності двох свідків відповідну заяву. Свою відмову пояснив "станом здоров'я".

Наступного дня підсудний не прийшов до ТЦК, бо "святкував день народження". На суді провину визнав і просив його суворо не карати.

Таким чином суд вирішив засудити чоловіка до 3 років ув'язнення. Однак цей вирок ще підлягає оскарженню.

Скриншот вироку Конотопського міськрайонного суду Сумської області

Суди над ухилянтами від мобілізації

Нагадаємо, що у Львівській області оштрафували військового, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу.

Також ми повідомляли, що в Чернігові чоловік двічі ухилився від мобілізації, за що його засудили до позбавлення волі.

Додамо, що у Львові скасували умовний термін чоловіку, який проігнорував повістку та ухилився від мобілізації. Покарання замінили на ув'язнення.

