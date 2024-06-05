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Отказался от мобилизации из-за ограниченной пригодности — как наказали мужчину

5 июня 2024 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Суд приговорил к заключению ограниченно пригодного мужчину
Судья вынес приговор подсудимому. Фото: Publika
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Житель Сумской области в письменном виде отказался от мобилизации, объясняя это состоянием здоровья. Как известно, мужчину в феврале 2023 года сочли ограниченно пригодным к военной службе.

Об этом сообщает ТСН.ua во вторник, 4 июня, ссылаясь на приговор Конотопского горрайонного суда Сумской области.

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По материалам дела, мужчине в марте 2024 года пытались вручить повестку, однако он в письменном виде от нее отказался, подписав в присутствии двух свидетелей соответствующее заявление. Свой отказ объяснил "состоянием здоровья".

На следующий день подсудимый не пришел в ТЦК, потому что "праздновал день рождения". На суде вину признал и просил его строго не наказывать.

Таким образом, суд решил приговорить мужчину к 3 годам заключения. Однако этот приговор еще подлежит обжалованию.

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Скриншот приговора Конотопского горрайонного суда Сумской области

Суды над уклонистами от мобилизации

Напомним, что во Львовской области оштрафовали военного, который пять часов отсутствовал в палаточном городке, где проходил службу.

Также мы сообщали, что в Чернигове мужчина дважды уклонился от мобилизации, за что его приговорили к лишению свободы.

Добавим, что во Львове упразднили условный срок мужчине, который проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации. Наказание заменили на заключение.

суд
мобилизация
війна
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Сумская область
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закон
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