Суд приговорил к заключению ограниченно пригодного мужчину

Отказался от мобилизации из-за ограниченной пригодности — как наказали мужчину
Житель Сумской области в письменном виде отказался от мобилизации, объясняя это состоянием здоровья. Как известно, мужчину в феврале 2023 года сочли ограниченно пригодным к военной службе.
Об этом сообщает ТСН.ua во вторник, 4 июня, ссылаясь на приговор Конотопского горрайонного суда Сумской области.
Какое решение принял суд в отношении мужчины с ограниченной пригодностью
По материалам дела, мужчине в марте 2024 года пытались вручить повестку, однако он в письменном виде от нее отказался, подписав в присутствии двух свидетелей соответствующее заявление. Свой отказ объяснил "состоянием здоровья".
На следующий день подсудимый не пришел в ТЦК, потому что "праздновал день рождения". На суде вину признал и просил его строго не наказывать.
Таким образом, суд решил приговорить мужчину к 3 годам заключения. Однако этот приговор еще подлежит обжалованию.
Суды над уклонистами от мобилизации
Напомним, что во Львовской области оштрафовали военного, который пять часов отсутствовал в палаточном городке, где проходил службу.
Также мы сообщали, что в Чернигове мужчина дважды уклонился от мобилизации, за что его приговорили к лишению свободы.
Добавим, что во Львове упразднили условный срок мужчине, который проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации. Наказание заменили на заключение.
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