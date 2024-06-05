Суд приговорил к заключению ограниченно пригодного мужчину

Судья вынес приговор подсудимому. Фото: Publika

Житель Сумской области в письменном виде отказался от мобилизации, объясняя это состоянием здоровья. Как известно, мужчину в феврале 2023 года сочли ограниченно пригодным к военной службе.

Об этом сообщает ТСН.ua во вторник, 4 июня, ссылаясь на приговор Конотопского горрайонного суда Сумской области.

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По материалам дела, мужчине в марте 2024 года пытались вручить повестку, однако он в письменном виде от нее отказался, подписав в присутствии двух свидетелей соответствующее заявление. Свой отказ объяснил "состоянием здоровья".

На следующий день подсудимый не пришел в ТЦК, потому что "праздновал день рождения". На суде вину признал и просил его строго не наказывать.

Таким образом, суд решил приговорить мужчину к 3 годам заключения. Однако этот приговор еще подлежит обжалованию.

Скриншот приговора Конотопского горрайонного суда Сумской области

Суды над уклонистами от мобилизации

Напомним, что во Львовской области оштрафовали военного, который пять часов отсутствовал в палаточном городке, где проходил службу.

Также мы сообщали, что в Чернигове мужчина дважды уклонился от мобилизации, за что его приговорили к лишению свободы.

Добавим, что во Львове упразднили условный срок мужчине, который проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации. Наказание заменили на заключение.