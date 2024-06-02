У Чернігові вдруге винесли вирок військовозобов'язаному, який ухилився від мобілізації — яке покарання обрав суд

Військовослужбовці ТЦК та військовозобов'язані у військкоматі. Фото ілюстративне: old.loda.gov.ua

У Чернігові винесли вирок військовозобов'язаному, який двічі ухилився від мобілізації. Також чоловік вчиняв домашнє насилля.

Про це йдеться у вироку, який Чернігівський апеляційний суд ухвалив у понеділок, 27 травня.

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Скриншот вироку Чернігівського апеляційного суду

Що відомо про порушення

У лютому цього року фігуранта вже судили за ухилення від військового призову. Тоді суд врахував каяття підсудного та замість реального позбавлення волі призначив йому випробувальний термін, однак після цього військовозобов'язаний до ТЦК так і не з'явився.

У суді прокурор зазначив, що подальше ухилення від мобілізації свідчить про відсутність щирого каяття, через яке перший суд вирішив пом'якшити порушнику покарання.

Суддя заявив, що особі, яка намагається уникнути мобілізації, призначити іспитовий строк не можна, адже це буде несправедливо та зневажливо щодо захисників України. До того ж, таке рішення запевнить військовозобов'язаних, що можна ігнорувати повістки.

У матеріалах справи зазначено, що підсудний систематично вчиняв домашнє насильство відносно своєї співмешканки — через це його вже притягували до адміністративної відповідальності. Також чоловік не працює та зловживає алкогольними напоями.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України) чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі, а за умисне систематичне вчинення різних форм насильства (стаття 126-1 Кримінального кодексу України) — до одного року ув'язнення. На підставі поглинення менш суворого покарання більш суворим (частина перша статті 70 Кримінального кодексу України) суд остаточно призначив порушнику покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок набирає законної сили з моменту проголошення, але підсудний може його оскаржити в касаційному порядку протягом трьох місяців.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок військовозобов'язаному, який відмовився від отримання повістки та понад рік уникав військового призову. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Житомірі чоловік майже два роки ухилявся від мобілізації. Упродовж цього періоду його тричі оголошували в розшук. Суд призначив порушнику покарання у вигляді трьох років ув'язнення.