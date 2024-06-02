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В Чернигове мужчина дважды уклонился от мобилизации — какой приговор вынес суд

2 июня 2024 23:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Чернигове второй раз вынесли приговор военнообязанному, который уклонился от мобилизации — какое наказание избрал суд
Военнослужащие ТЦК и военнообязанные в военкомате. Фото иллюстративное: old.loda.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Чернигове вынесли приговор военнообязанному, который дважды уклонился от мобилизации. Также мужчина совершал домашнее насилие.

Об этом говорится в приговоре, который Черниговский апелляционный суд вынес в понедельник, 27 мая.

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Скриншот приговора Черниговского апелляционного суда

Что известно о нарушении

В феврале этого года фигуранта уже судили за уклонение от военного призыва. Тогда суд учел раскаяние подсудимого и вместо реального лишения свободы назначил ему испытательный срок, однако после этого военнообязанный в ТЦК так и не явился.

В суде прокурор отметил, что дальнейшее уклонение от мобилизации свидетельствует об отсутствии искреннего раскаяния, из-за которого первый суд решил смягчить нарушителю наказание.

Судья заявил, что лицу, пытающемуся избежать мобилизации, назначить испытательный срок нельзя, ведь это будет несправедливо и пренебрежительно по отношению к защитникам Украины. К тому же, такое решение заверит военнообязанных, что можно игнорировать повестки.

В материалах дела отмечено, что подсудимый систематически совершал домашнее насилие в отношении своей сожительницы — из-за этого его уже привлекали к административной ответственности. Также мужчина не работает и злоупотребляет алкогольными напитками.

За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) мужчину приговорили к трем годам лишения свободы, а за умышленное систематическое совершение различных форм насилия (статья 126-1 Уголовного кодекса Украины) — к одному году заключения. На основании поглощения менее строгого наказания более строгим (часть первая статьи 70 Уголовного кодекса Украины) суд окончательно назначил нарушителю наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор вступает в законную силу с момента оглашения, но подсудимый может его обжаловать в кассационном порядке в течение трех месяцев.

Напомним, в Харькове вынесли приговор военнообязанному, который отказался от получения повестки и больше года избегал военного призыва. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Также мы сообщали о том, что в Житомире мужчина почти два года уклонялся от мобилизации. За этот период его трижды объявляли в розыск. Суд назначил нарушителю наказание в виде трех лет заключения.

суд
Чернигов
военный призыв
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ТЦК и СП
военнообязанные
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домашнее насилие

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