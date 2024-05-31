У Житомирі винесли вирок військовозобов'язаному, який майже два роки ухилявся від мобілізації

Військові ТЦК. Фото ілюстративне: uainfo.org

У Житомирі чоловік упродовж майже двох років уникав мобілізації. За цей час його тричі оголошували в розшук.

Про це йдеться у вироку, який Богунський районний суд міста Житомир виніс в середу, 22 травня.

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Скриншот вироку Богунського районного суду міста Житомир

Що відомо про порушення

У матеріалах справи зазначено, що обвинуваченого визнали придатним до військової служби ще в липні 2022 року. Тоді ж він отримав повістку, однак замість того, щоб відправитися до військової частини, ховався від призову до квітня поточного року.

На суді фігурант свою провину не заперечував і розкаявся. Його визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та засудили до трьох років позбавлення волі. У рішенні суду зазначено, що "саме таке покарання буде повністю відповідати ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення".

Протягом тридцяти днів після оголошення вироку обвинувачений може оскаржити це рішення через апеляційний суд.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок призовнику, який відмовився від повістки та понад рік переховувався від мобілізації. За вчинене чоловік кілька років проведе за ґратами.

Раніше на Полтавщині студента духовної школи за ухилення від військового призову засудили до кількох років позбавлення волі.