Військового оштрафували за СЗЧ у Львівській області

Суддя Яворівського районного суду Наталія Швед, яка ухвалила рішення про штраф для військового. Фото: "Еспресо. Захід"

У Львівській області ухвалили судове рішення щодо військовослужбовця, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу. Суддя визнала військового винним і оштрафувала його.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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У Львівській області Яворівський районний суд розглянув справу військовослужбовця Валерія М., якого звинуватили у недбалому ставленні до військової служби.

Військового звинуватили у тому, що він 19 березня 2024 року був відсутній на території військової частини (наметового містечка) з 8:00 до 13:00.

Яке рішення ухвалив Яворівський суд

Після складення адміністративного протоколу щодо недбалого ставлення до служби справу Валерія М. передали до суду. Сам військовослужбовець на суд не з’явився і не пояснив причину кількагодинної відсутності на службі.

Суддя Яворівського районного суду Наталія Швед, розглянувши справу, ухвалила рішення про визнання винним Валерія М. у вчиненні адміністративного правопорушення. Покаранням було визначено штраф розміром 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше парамедик ЗСУ Олександр "Ронін" заявив, що найчастіше самовільно покидають поле битви бійці, які довго знаходяться на передовій.

Водночас замкомбат 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер висунув свою версію, заявивши, що це зумовлено ще й тим, що військові перебувають в нерозумінні ротації.

Додамо, у ДБР роз'яснили, які методи застосовують проти воїнів ЗСУ, що самовільно залишили частину.