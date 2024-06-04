Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Військовий був відсутній на службі п’ять годин — що вирішив суд arrow

Військовий був відсутній на службі п’ять годин — що вирішив суд

4 червня 2024 13:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Військового оштрафували за СЗЧ у Львівській області
Суддя Яворівського районного суду Наталія Швед, яка ухвалила рішення про штраф для військового. Фото: "Еспресо. Захід"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Львівській області ухвалили судове рішення щодо військовослужбовця, який п’ять годин був відсутній у наметовому містечку, де проходив службу. Суддя визнала військового винним і оштрафувала його.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Читайте також:

На п’ять годин зник з військової частини

У Львівській області Яворівський районний суд розглянув справу військовослужбовця Валерія М., якого звинуватили у недбалому ставленні до військової служби.

Військового звинуватили у тому, що він 19 березня 2024 року був відсутній на території військової частини (наметового містечка) з 8:00 до 13:00.

Яке рішення ухвалив Яворівський суд

Після складення адміністративного протоколу щодо недбалого ставлення до служби справу Валерія М. передали до суду. Сам військовослужбовець на суд не з’явився і не пояснив причину кількагодинної відсутності на службі.

Суддя Яворівського районного суду Наталія Швед, розглянувши справу, ухвалила рішення про визнання винним Валерія М. у вчиненні адміністративного правопорушення. Покаранням було визначено штраф розміром 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше парамедик ЗСУ Олександр "Ронін" заявив, що найчастіше самовільно покидають поле битви бійці, які довго знаходяться на передовій.

Водночас замкомбат 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер висунув свою версію, заявивши, що це зумовлено ще й тим, що військові перебувають в нерозумінні ротації.

Додамо, у ДБР роз'яснили, які методи застосовують проти воїнів ЗСУ, що самовільно залишили частину.

суд
СЗЧ
військовослужбовці
Львівська область
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня