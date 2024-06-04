Военного оштрафовали за СОЧ во Львовской области

Судья Яворивского районного суда Наталья Швед, принявшая решение о штрафе для военного. Фото: "Еспресо.Захід"

Во Львовской области было принято судебное решение в отношении военнослужащего, который пять часов отсутствовал в палаточном городке, где проходил службу. Судья признала военного виновным и оштрафовала его.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

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Во Львовской области Яворовский районный суд рассмотрел дело военнослужащего Валерия М., обвиненного в небрежном отношении к военной службе.

Военного обвинили в том, что он 19 марта 2024 отсутствовал на территории воинской части (палаточного городка) с 8:00 до 13:00.

Какое решение принял Яворовский суд

После составления административного протокола по небрежному отношению к службе дело Валерия М. передали в суд. Сам военнослужащий на суд не явился и не объяснил причину нескольких часов отсутствия на службе.

Судья Яворивского районного суда Наталья Швед, рассмотрев дело, приняла решение о признании виновным Валерия М. в совершении административного правонарушения. Наказанием был определен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее парамедик ВСУ Александр "Ронин" заявил, что чаще самовольно покидают поле битвы бойцы, долго находящиеся на передовой.

В то же время, замкомбат 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер выдвинул свою версию, заявив, что это обусловлено еще и тем, что военные находятся в непонимающих ротациях.

Добавим, в ДБР разъяснили, какие методы применяют против воинов ВСУ, самовольно покинувших часть.