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Правозахисник пояснив, чи можна через релігійні переконання відмовитися від мобілізації

30 травня 2024 23:50
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Правозахисник Олександр Павліченко пояснив, чи можуть військовозобов'язані відмовитися від мобілізації через релігійні переконання
Військовий молиться. Фото ілюстративне: mefodiy.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українці можуть відмовлятися від військового призову через релігійні переконання. Але під час воєнного стану ця норма не діє.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" розповів правозахисник, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

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Павліченко зазначив, що у воєнний час альтернативної служби немає, попри те що представники деяких релігійних течій, наприклад, Свідки Єгови, не можуть брати до рук зброю через свої переконання.

Правозахисник пояснив, що навіть суд не може надати військовозобов'язаному дозвіл на альтернативну службу, бо цього не передбачає законодавство.

"Нічого не можна зробити. Можливо розпочати якісь стратегічні справи, але за відсутності надлишку мобілізаційного резерву, я думаю, що це триватиме досить довго. Років через 5–10 якесь рішення, може, і буде, але воно суттєво не вплине на ситуацію, яка існує зараз", — підсумував виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.

Раніше у Верховному суді визначили, коли релігійні переконання громадянина виключають кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. У постанові суду зазначено, що призовник, який відмовляється від служби, має продемонструвати наявність глибоких релігійних переконань певними даними, крім власних слів та тверджень близьких осіб.

Нагадаємо, на думку доктора юридичних наук Володимира Пилипенка, відсутність кримінального покарання за відмову від мобілізації через віросповідання не допоможе ухилянтам. Він наголосив, що навіть ті, хто не може тримати зброю, мають допомагати війську, адже є багато роботи, яка не пов'язана зі зброєю, але вносить певний вклад у завершення війни.

війна в Україні
мобілізація
військовий призов
релігія

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