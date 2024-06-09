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Отказ от мобилизации из-за религии — в каких случаях военнообязанные могут избежать призыва

9 июня 2024 13:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Когда военнообязанные могут отказаться от мобилизации из-за религии
Военнослужащий с Библией. Иллюстративное фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине идет военное положение и мобилизация военнообязанных в ряды войска. Однако существуют случаи, когда мужчины отказываются от службы на основании религиозных убеждений.

Возможно ли в этом случае избежать мобилизации, объяснила младший юрист Диана Скумадчук в комментарии для РБК-Украины.

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Отказ от мобилизации из-за религиозных убеждений

Так, согласно Конституции граждане, у которых есть религиозные убеждения, могут исполнять обязанность по защите Родины путем альтернативной невоенной службы. Таким образом, они находятся в составе ВСУ, но не участвуют в боевых действиях.

В частности, Верховный суд Украины подчеркнул, что гражданин имеет право отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям, но ему необходимо обязательно доказать:

  • принадлежность к действующим религиозным организациям в Украине, вероучение которых прямо запрещает своим последователям брать в руки любые виды оружия;
  • искренность своего верования с последовательными действиями и доказательствами (например, хождение в церковь в течение нескольких лет, постоянные пожертвования для церкви и т.п.).

В случае если гражданин приведет данные факты во время суда, он сможет избежать уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Напомним, житель Волынской области отказался от мобилизации, объяснив это тем, что является членом религиозной организации "Свидетели Иеговы" и не может воевать. Суд наказал мужчину.

Также ранее правозащитник, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко объяснил, действует ли во время военного положения норма об отказе от мобилизации из-за религиозных убеждений.

ТЦК и СП
военнообязанные
военный призыв
мобилизация
религия
война в Украине
мужчины

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