Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко. Фото: Reuters, Facebook/kostenko.roman. Колаж: Новини.LIVE

Відключення Starlink вплинуло як на російську сторону, так й на ЗСУ. Це пов'язано з тим, що українські військові втрачають час на реєстрацію терміналів.

Про це розповів секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час YES Meeting, організованого Фондом Віктора Пінчука до річниці повномасштабного вторгнення.

Що змінило відключення Starlink

За словами Костенка, Україна дійсно мала перевагу завдяки блокуванню Starlink в Росії. Однак це змінилося, коли окупанти почали атакувати тили Сил оборони. Крім того, блокування вплинуло й на українських військових, адже їм потрібен час для реєстрації терміналів.

"Зараз навіть йдуть розмови про те, щоб давати нам можливість працювати на території РФ. Я думаю, що треба нам дати таку можливість", — додав секретар комітету ВР з питань нацбезпеки.

Він також пояснив, що на початку зими інтенсивність бойових дій знизилася. Росіяни не можуть збільшити швидкість просування, зокрема, через погоду. Водночас українські військові вже змогли повернули під контроль майже 400 кв. км території.

"Це хороше досягнення, бо не кожного місяця росіяни беруть 400 кв. км. А ми це зробили за декілька тижнів, можливо, за місяць", — зазначив Костенко.

Що відомо про відключення Starlink

У січні цього року Міністерство оборони України заявило про пошук рішення стосовно проблеми використання Starlink на російських безпілотниках. Над цим почали працювати разом з американською аерокосмічною компанією SpaceX.

Вже 1 лютого міністр оборони Михайло Федоров заявив, що відтепер українцям потрібно верифікувати термінали. Він наголосив, що неверифіковані Starlink буде відключено.

Водночас американський мільярдер Ілон Маск зазначив, що заходи для припинення несанкціонованого використання Starlink РФ спрацювали. Він також зауважив, що готовий при потребі прийняти додаткові рішення.

Пізніше у Міноборони опублікували інструкцію щодо того, як верифікувати Starlink. Водночас у росіян по всьому фронту почалися масові проблеми з роботою терміналів.

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що такі зміни знизили ефективність ворожих ударів на 20–40%.