Отключение Starlink — Костенко ответил, как это изменило ситуацию на фронте

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Фото: Reuters, Facebook/kostenko.roman. Коллаж: Новости.LIVE

Отключение Starlink повлияло не только на россиян. Украинские военные теряют время на регистрацию терминалов, что также имеет последствия.

Об этом рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время YES Meeting, организованного Фондом Виктора Пинчука к годовщине полномасштабного вторжения.

Что изменило отключение Starlink

По словам Костенко, Украина действительно имела преимущество благодаря блокированию Starlink в России. Однако это изменилось, когда оккупанты начали атаковать тылы Сил обороны. Кроме того, блокировка повлияла и на украинских военных, ведь им нужно время для регистрации терминалов.

"Сейчас даже идут разговоры о том, чтобы давать нам возможность работать на территории РФ. Я думаю, что надо нам дать такую возможность", — добавил секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности.

Он также пояснил, что в начале зимы интенсивность боевых действий снизилась. Россияне не могут увеличить скорость продвижения, в частности, из-за погоды. В то же время украинские военные уже смогли вернули под контроль почти 400 кв. км территории.

"Это хорошее достижение, потому что не каждый месяц россияне берут 400 кв. км. А мы это сделали за несколько недель, возможно, за месяц", — отметил Костенко.

Что известно об отключении Starlink

В январе этого года Министерство обороны Украины заявило о поиске решения по проблеме использования Starlink на российских беспилотниках. Над этим начали работать вместе с американской аэрокосмической компанией SpaceX.

Уже 1 февраля министр обороны Михаил Федоров заявил, что отныне украинцам нужно верифицировать терминалы. Он отметил, что неверифицированные Starlink будут отключены.

В то же время американский миллиардер Илон Маск отметил, что меры для прекращения несанкционированного использования Starlink РФ сработали. Он также отметил, что готов при необходимости принять дополнительные решения.

Позже в Минобороны опубликовали инструкцию о том, как верифицировать Starlink. В то же время у россиян по всему фронту начались массовые проблемы с работой терминалов.

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что такие изменения снизили эффективность вражеских ударов на 20-40%.