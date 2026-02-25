Билецкий объяснил, как отключение Starlink повлияло на Россию

Андрей Билецкий. Фото: The Independent

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий рассказал, как на Россию повлияло отключения Starlink. В частности, зафиксирована меньшая эффективность ударов.

Об этом Андрей Билецкий сообщил для The Independent в среду, 25 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Отключение Starlink для России

"После блокировки Starlink для россиян уровень их эффективности по сравнению с нашим резко снизился, поскольку Starlink практически незаменим как система боевой связи", — говорит Билецкий.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: Новини.LIVE

По его словам, влияние Starlink на текущий ход войны огромное.

Командир Третьего армейского корпуса сообщил, что за последние две недели фиксируется значительное ухудшение эффективности российских ударов на 20-40%.

После отключения Starlink в течение последних недель Украина отвоевала территории вокруг Покровска, к северу от Лимана и вблизи Гуляйполя.

По мнению Билецкого, это прекрасная возможность для Украины, а убытки для России могут быть долгосрочными.

"Я думаю, что в течение месяца-двух они частично восстановят свою эффективность с помощью других средств, российской спутниковой связи и так далее. Но они никогда не смогут полностью восстановить тот уровень эффективности, который имели со Starlink, в ближайшем будущем. Я не думаю, что мы говорим даже о трех или пяти годах", — отметил он.

Отключение Starlink для России

Враг активно использовал Starlink на российских дронах, которые атаковали Украину. Киев обратился к компании и предложил варианты решения этого вопроса.

Впоследствии для России отключили Starlink. Илон Маск отметил, что готов принять дополнительные меры, если в этом есть необходимость. После этого решения у российских оккупантов произошла истерика. Они заявляли, о "недружественном шаге Маска".

Противник пытается вербовать украинцев для незаконной регистрации Starlink. В СБУ обратились к гражданам.