Головна Армія Блокування Starlink для РФ — Білецький пояснив переваги для ЗСУ

Блокування Starlink для РФ — Білецький пояснив переваги для ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 18:40
Відключення Starlink ослабило удари Росії — деталі від Білецького
Андрій Білецький. Фото: The Independent

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький розповів про зміни після відключення для Росії Starlink. Зокрема, ефективність ворожих ударів впала на 20–40%.

Про це Андрій Білецький повідомив для The Independent у середу, 25 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Відключення Starlink для Росії

"Після блокування Starlink для росіян рівень їхньої ефективності порівняно з нашим різко знизився, оскільки Starlink практично незамінний як система бойового зв'язку", — каже Білецький.

Андрій Білецький
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Новини.LIVE

За його словами, вплив Starlink на поточний хід війни величезний. 

Командир Третього армійського корпусу повідомив, що за останні два тижні фіксується значне погіршення ефективності російських ударів на 20-40%.

Після відключення Starlink упродовж останніх тижнів Україна відвоювала території навколо Покровська, на північ від Лимана та поблизу Гуляйполя.

На думку Білецького, це чудова можливість для України, а збитки для Росії можуть бути довгостроковими.

"Я думаю, що протягом місяця-двох вони частково відновлять свою ефективність за допомогою інших засобів, російського супутникового звʼязку і так далі. Але вони ніколи не зможуть повністю відновити той рівень ефективності, який мали зі Starlink, у найближчому майбутньому. Я не думаю, що ми говоримо навіть про три або пʼять років", — зауважив він.

Відключення Starlink для Росії

Ворог активно використовував Starlink на російських дронах, які атакували Україну. Київ звернувся до компанії та запропонувала варіанти вирішення цього питання.

Згодом для Росії відключили Starlink. Ілон Маск наголосив, що готовий вжити додаткових заходів, якщо у цьому є потреба. Після цього рішення в російських окупантів сталася істерика. Вони заявляли, про "недружній крок Маска". 

Противник намагається вербувати українців для незаконної реєстрації Starlink. У СБУ звернулися до громадян.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
