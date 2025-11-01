Вибухи в Запоріжжі 1 листопада — деталі від Івана Федорова

Пожежа в місті вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Запоріжжі прогриміли вибухи ввечері, 1 листопада. Наразі в області оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Реклама

Читайте також:

Атака Росії на Запоріжжя 1 листопада

"Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав очільник ОВА.

Незадовго до вибухів Федоров попереджав, що в області оголошено повітряну тривогу.

Скриншот допису Івана Федорова у Telegram

Згідно з повідомленням Повітряних сил, небезпека в Запорізькій області пов'язана з пусками КАБів та ударних безпілотників типу "шахед" росіянами.

Наразі повітряна тривога триває в Донецькій області, а також окремих районах і громадах Чернігівської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областях.

Традиційно "червоні" тимчасово окуповані Росією Луганщина та Крим.

Повітряна тривога в Україні станом на 23:28. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Суми ввечері 1 листопада. Ворог поцілив по енергооб'єкту, внаслідок чого частина міста залишилася без світла. Крім того, окупанти вдарили по автобусі та автівці на Сумщині, постраждали люди.

Також ми повідомляли, що Росія завдала ударів по Дніпропетровській області ввечері 1 листопада, якими вбила та поранила людей.

Додамо, що росіяни обстріляли рятувальників у Херсоні 1 листопада. Це сталося, коли працівники ДСНС займалися ліквідацією наслідків російської атаки в місті.