Росіяни атакували Суми — в частині міста немає світла

Росіяни атакували Суми — в частині міста немає світла

Дата публікації: 1 листопада 2025 19:19
Оновлено: 20:03
Обстріл Сум 1 листопада — в частині міста немає світла
Пошкодження електромереж після обстрілів. Ілюстративне фото: ДТЕК

Після обстрілів окупантів у частині Сум та Сумського району 1 листопада тимчасово немає світла. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням подачі електроенергії.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram. 

Обстріли Сум 1 листопада

Григоров розповів, що наразі енергетики працюють, аби якнайшвидше відновити енергопостачання після ворожих обстрілів. Опалення у медичних закладах збережене, також триває процес переведення критичної інфраструктури на резервне живлення. 

"Там, де немає світла, розгортаються пункти незламності. Вони мають бути відчиненими та забезпеченими всім необхідним для людей. Органи місцевого самоврядування організовують їх роботу", — наголосив очільник ОВА. 

За його словами, усі служби діють злагоджено, аби якнайшвидше відновити стабільне забезпечення світлом, теплом і водою. 

Обстріл Сум 1 листопада
Скриншот допису Олега Григорова

Нагадаємо, вночі 1 листопада дрони РФ вдарили по центру Новгород-Сіверського. Ворожі безпілотники пошкодили будівлі в місті. 

Крім того, окупанти атакували газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині. Внаслідок цього виникла сильна пожежа. 

електроенергія Суми обстріли війна в Україні світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
