Обстрел Сум 1 ноября — в части города нет света

Россияне атаковали Сумы — в части города нет света
После обстрелов оккупантов в части Сум и Сумского района 1 ноября временно нет света. Энергетики работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.
Обстрелы Сум 1 ноября
Григоров рассказал, что сейчас энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение после вражеских обстрелов. Отопление в медицинских учреждениях сохранено, также продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание.
"Там, где нет света, разворачиваются пункты несокрушимости. Они должны быть открытыми и обеспеченными всем необходимым для людей. Органы местного самоуправления организуют их работу", — подчеркнул глава ОВА.
По его словам, все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение светом, теплом и водой.
Напомним, ночью 1 ноября дроны РФ ударили по центру Новгород-Северского. Вражеские беспилотники повредили здания в городе.
Кроме того, оккупанты атаковали газодобывающую инфраструктуру на Полтавщине. В результате этого возник сильный пожар.
