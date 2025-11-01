Видео
Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 19:19
обновлено: 19:19
Обстрел Сум 1 ноября — в части города нет света
Повреждения электросетей после обстрелов. Иллюстративное фото: ДТЭК

После обстрелов оккупантов в части Сум и Сумского района 1 ноября временно нет света. Энергетики работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

Обстрелы Сум 1 ноября

Григоров рассказал, что сейчас энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение после вражеских обстрелов. Отопление в медицинских учреждениях сохранено, также продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание.

"Там, где нет света, разворачиваются пункты несокрушимости. Они должны быть открытыми и обеспеченными всем необходимым для людей. Органы местного самоуправления организуют их работу", — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение светом, теплом и водой.

Обстріл Сум 1 листопада
Скриншот сообщения Олега Григорова

Напомним, ночью 1 ноября дроны РФ ударили по центру Новгород-Северского. Вражеские беспилотники повредили здания в городе.

Кроме того, оккупанты атаковали газодобывающую инфраструктуру на Полтавщине. В результате этого возник сильный пожар.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
