Дата публикации 1 ноября 2025 09:09
обновлено: 09:09
Пожар на газодобыче на Полтавщине 1 ноября — РФ атаковала критический объект
Ликвидация последствий удара по газодобыче. Фото: ГСЧС

В ночь на 1 ноября российские оккупанты нанесли очередной удар по газодобывающей отрасли. Враг атаковал один из объектов инфраструктуры в Полтавской области.

О последствиях сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Армия РФ атаковала газодобывающую отрасль на Полтавщине

1 ноября на территории одного из объектов газодобывающей отрасли в Полтавском районе возник пожар в результате вражеской атаки. Возгорание охватило производственную инфраструктуру, однако его удалось локализовать и полностью ликвидировать.

Обстріл Полтавщини 1 листопада - фото
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

По информации ГСЧС, к тушению пожара было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя. Слаженная работа пожарных позволила полностью потушить пламя в 06:02.

Обстріл Полтавської області 1 листопада
Пожар в результате атаки РФ 1 ноября. Фото: ГСЧС

Сейчас информации о пострадавших не поступало. Ситуация находится под контролем, соответствующие службы продолжают работать на месте происшествия.

Пожежа на газовидобутку на Полтавщині
Бойцы ГСЧС на месте попадания. Фото: ГСЧС

Напомним, в течение суток армия РФ нанесла более 720 ударов по Запорожской области. Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов региона.

А также ночью в Сумах прогремели мощные взрывы. Россияне атаковали область беспилотниками.

ГСЧС обстрелы критическая инфраструктура война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
