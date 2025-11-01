Пожар на газодобыче на Полтавщине 1 ноября — РФ атаковала критический объект

РФ атаковала газодобывающую инфраструктуру на Полтавщине — фото
В ночь на 1 ноября российские оккупанты нанесли очередной удар по газодобывающей отрасли. Враг атаковал один из объектов инфраструктуры в Полтавской области.
О последствиях сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
Армия РФ атаковала газодобывающую отрасль на Полтавщине
1 ноября на территории одного из объектов газодобывающей отрасли в Полтавском районе возник пожар в результате вражеской атаки. Возгорание охватило производственную инфраструктуру, однако его удалось локализовать и полностью ликвидировать.
По информации ГСЧС, к тушению пожара было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя. Слаженная работа пожарных позволила полностью потушить пламя в 06:02.
Сейчас информации о пострадавших не поступало. Ситуация находится под контролем, соответствующие службы продолжают работать на месте происшествия.
Напомним, в течение суток армия РФ нанесла более 720 ударов по Запорожской области. Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов региона.
А также ночью в Сумах прогремели мощные взрывы. Россияне атаковали область беспилотниками.
