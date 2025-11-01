Пожежа на газовидобутку на Полтавщині 1 листопада — РФ атакувала критичний обю'єкт

РФ атакувала газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині — фото
У ніч проти 1 листопада російські окупанти завдали чергового удару по газовидобувній галузі. Ворог атакував один із об'єктів інфраструктури у Полтавській області.
Про наслідки повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.
Армія РФ атакувала газовидобувну галузь на Полтавщині
1 листопада на території одного з об'єктів газовидобувної галузі в Полтавському районі виникла пожежа внаслідок ворожої атаки. Загоряння охопило виробничу інфраструктуру, проте його вдалося локалізувати та повністю ліквідувати.
За інформацією ДСНС, до гасіння пожежі було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Злагоджена робота вогнеборців дозволила повністю загасити полум'я о 06:02.
Наразі інформації про постраждалих не надходило. Ситуація перебуває під контролем, відповідні служби продовжують працювати на місці події.
Нагадаємо, протягом доби армія РФ завдала понад 720 ударів по Запорізькій області. Окупанти обстріляли 25 населених пунктів регіону.
А також вночі у Сумах прогриміли потужні вибухи. Росіяни атакували область безпілотниками.
Читайте Новини.LIVE!