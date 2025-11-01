Відео
Головна Армія РФ атакувала газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині — фото

РФ атакувала газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 09:09
Оновлено: 09:29
Пожежа на газовидобутку на Полтавщині 1 листопада — РФ атакувала критичний обю'єкт
Ліквідація наслідків удару по газовидобутку. Фото: ДСНС

У ніч проти 1 листопада російські окупанти завдали чергового удару по газовидобувній галузі. Ворог атакував один із об'єктів інфраструктури у Полтавській області.

Про наслідки повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

Армія РФ атакувала газовидобувну галузь на Полтавщині

1 листопада на території одного з об'єктів газовидобувної галузі в Полтавському районі виникла пожежа внаслідок ворожої атаки. Загоряння охопило виробничу інфраструктуру, проте його вдалося локалізувати та повністю ліквідувати.

Обстріл Полтавщини 1 листопада - фото
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

За інформацією ДСНС, до гасіння пожежі було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Злагоджена робота вогнеборців дозволила повністю загасити полум'я о 06:02.

Обстріл Полтавської області 1 листопада
Пожежа внаслідок атаки РФ 1 листопада. Фото: ДСНС

Наразі інформації про постраждалих не надходило. Ситуація перебуває під контролем, відповідні служби продовжують працювати на місці події.

Пожежа на газовидобутку на Полтавщині
Бійці ДСНС на місці влучання. Фото: ДСНС

Нагадаємо, протягом доби армія РФ завдала понад 720 ударів по Запорізькій області. Окупанти обстріляли 25 населених пунктів регіону.

А також вночі у Сумах прогриміли потужні вибухи. Росіяни атакували область безпілотниками.

ДСНС обстріли критична інфраструктура війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
