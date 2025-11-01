Обстріли Запорізької області за добу — у ОВА повідомили про наслідки

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська продовжують масовано обстрілювати Запорізьку область. Протягом доби окупанти завдали 720 ударів по 25 населених пунктах регіону.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 1 листопада.

Окупанти атакували Запорізьку область

Впродовж останньої доби російські війська здійснили масштабні атаки по 25 населених пунктах Запорізької області. Загалом зафіксовано 720 ударів різного типу. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та автомобілі, повідомлено про 42 випадки руйнувань.

Під авіаційними ударами опинилися Лук'янівське, Новояковлівка, Залізничне, Малинівка, Зелений Гай, Рівнопілля, Солодке та Дорожнянка — загалом росіяни завдали дев'ять повітряних ударів.

Крім того, ворог застосував 472 безпілотники різних типів, переважно FPV, по таких населених пунктах, як Барвінівка, Юрківка, Тернувате, Веселянка, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Новомиколаївка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я та Нове.

Наслідки російської атаки на Запорізьку область. Фото: Запорізька ОВА

А також росіяни здійснили 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Гуляйполю, Преображенці та Новоандріївці. Ще 227 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новомиколаївки, Чарівного, Білогір'я та Нового.

Попередньо повідомляється, що жертв серед мирних мешканців немає.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакували ринок у Херсоні. Внаслідок удару є загиблі та поранені.

