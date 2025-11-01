Відео
Україна
Росію атакували дрони — у п'яти містах закривали аеропорти

Росію атакували дрони — у п'яти містах закривали аеропорти

Дата публікації: 1 листопада 2025 08:06
Оновлено: 08:06
Атака дронів у Росії у ніч на 1 листопада — які наслідки
Запуск дрона. Ілюстративне фото: ПС ЗСУ

У ніч на 1 листопада в п'яти містах Росії тимчасово закривали аеропорти через повідомлення про атаки безпілотників. Міністерство оборони РФ заявило про збиття 98 дронів у дев'яти регіонах країни-агресорки.

Про це повідомляють у російських ЗМІ.

Читайте також:

Росію вночі атакували безпілотники

У Росії знову масово обмежували польоти в цивільних аеропортах через загрозу атаки безпілотників. Тимчасові заборони на прийом і виліт літаків вводили у Пензі, Самарі, Саратові, а також в аеропортах Калуги і Тамбова. У Росавіації пояснили це "забезпеченням безпеки польотів".

Російське Міноборони заявило, що ППО нібито знищила 38 дронів увечері 31 жовтня. З них 35 — над Бєлгородською областю, ще по два — над Воронезькою областю та Кримом. Окремо мер Москви Сергій Собянін повідомив про "збивання" шести безпілотників, які, за його словами, летіли на столицю.

Влада підмосковного Жуковського повідомляла про аварійне відключення електропостачання в частині міста. Причиною назвали "автоматичне спрацювання обладнання напругою 10 кВ", що співпало з інформацією про загрозу повітряної атаки.

Пізніше російське Міноборони оновило дані та заявило вже про нібито 98 збитих безпілотників у дев'яти регіонах Росії, включно з БпЛА, які летіли у напрямку Москви.

Нагадаємо, за звітами ISW стало відомо що удари ЗСУ по дамбі Бєлгородського водосховища суттєво вплинули на наступ РФ на Харківщині.

А також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відповів на новини про "оточення" українських військ у Покровську та Куп'янську.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
