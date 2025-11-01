Видео
Видео

Главная Армия Россию атаковали дроны — в пяти городах закрывали аэропорты

Россию атаковали дроны — в пяти городах закрывали аэропорты

Дата публикации 1 ноября 2025 08:06
обновлено: 08:57
Атака дронов в России в ночь на 1 ноября — какие последствия
Запуск дрона. Иллюстративное фото: ПС ВСУ

В ночь на 1 ноября в пяти городах России временно закрывали аэропорты из-за сообщений об атаках беспилотников. Министерство обороны РФ заявило о сбитии 98 дронов в девяти регионах страны-агрессора.

Об этом сообщают в российских СМИ.

Россию ночью атаковали беспилотники

В России снова массово ограничивали полеты в гражданских аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников. Временные запреты на прием и вылет самолетов вводили в Пензе, Самаре, Саратове, а также в аэропортах Калуги и Тамбова. В Росавиации объяснили это "обеспечением безопасности полетов".

Российское Минобороны заявило, что ПВО якобы уничтожила 38 дронов вечером 31 октября. Из них 35 — над Белгородской областью, еще по два - над Воронежской областью и Крымом. Отдельно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о "сбивании" шести беспилотников, которые, по его словам, летели на столицу.

Власти подмосковного Жуковского сообщали об аварийном отключении электроснабжения в части города. Причиной назвали "автоматическое срабатывание оборудования напряжением 10 кВ", что совпало с информацией об угрозе воздушной атаки.

Позже российское Минобороны обновило данные и заявило уже о якобы 98 сбитых беспилотниках в девяти регионах России, включая БпЛА, которые летели в направлении Москвы.

Напомним, по отчетам ISW стало известно, что удары ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища существенно повлияли на наступление РФ на Харьковщине.

А также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил на новости об "окружении" украинских войск в Покровске и Купянске.

