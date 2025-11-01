Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Армия Удары по Белгородской дамбе замедлили РФ на Харьковщине, — ISW

Удары по Белгородской дамбе замедлили РФ на Харьковщине, — ISW

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 07:37
обновлено: 07:37
Удары по дамбе Белгородского водохранилища сдерживают наступление армии РФ — ISW
Дамба Белгородского водохранилища после удара. Фото: Фокус

Подрыв украинскими силами дамбы в Белгородской области РФ привел к повышению уровня воды в реках Волчья и Северский Донец. Это существенно усложнило российским войскам форсирование водоемов и сдерживает их движение на Харьковском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Удары ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища сдерживают наступление РФ

Украинские удары по дамбе Белгородского водохранилища стали важным фактором обороны на востоке Украины. Повышение уровня воды в приграничных реках создало естественные препятствия, которые замедлили или сделали невозможным продвижение российских подразделений в регионе.

По данным ISW, российские войска продолжают наступательные операции на севере Сумской области, однако значимого продвижения не достигли. Аналогичная ситуация наблюдается в Харьковской области — несмотря на активные действия оккупантов, линия фронта остается стабильной, а Силы обороны сохраняют контроль над ключевыми участками.

Наступ РФ на Харківщині стримують удари по дамбі
Ситуация на Харьковщине. Фото: ISW

На Купянском направлении украинские подразделения удерживают позиции и фиксируют локальные успехи. В районе Боровой и на Лиманском направлении российские войска также вели наступательные действия, однако без подтвержденных результатов. По данным украинских военных, россияне применяют специализированные подразделения для проникновения на позиции ВСУ и используют теплозащитное снаряжение для противодействия дронам с тепловизорами. Также отмечено увеличение количества российских беспилотников, в частности тяжелых ударных типа "Кощей".

В Донецкой области ситуация остается динамичной. Украинские силы недавно продвинулись в районах Доброполья, а также на Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время российские войска заявляли об ограниченных успехах к юго-востоку от Константиновки и вблизи Торецка, но подтверждений этому нет.

Ситуація на Донецькому напрямку - ISW
Ситуация на фронте в Донецкой области. Фото: ISW

Геолокационные материалы свидетельствуют о попытках российских подразделений поднять флаги в Новоалександровке в Донецкой области, однако ISW отмечает, что это не повлияло на реальный контроль над территорией.

В Запорожской и Херсонской областях российские подразделения продолжают действовать активно, однако без успешного продвижения вперед.

Напомним, в результате атаки по дамбе Белгородского водохранилища в российском регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

А также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление об "окружении" Покровска и Купянска.

Белгородская область война в Украине дамба наступление водохранилище
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
