Удари по дамбі Бєлгородського водосховища стримують наступ армії РФ — ISW

Дамба Бєлгородського водосховища після удару. Фото: Фокус

Підрив українськими силами дамби у Бєлгородській області РФ призвів до підвищення рівня води в річках Вовча та Сіверський Донець. Це суттєво ускладнило російським військам форсування водойм і стримує їхній рух на Харківському напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Удари ЗСУ до дамбі Бєлгородського водосховища стримують наступ РФ

Українські удари по дамбі Бєлгородського водосховища стали важливим фактором оборони на сході України. Підвищення рівня води у прикордонних річках створило природні перешкоди, які уповільнили або унеможливили просування російських підрозділів у регіоні.

За даними ISW, російські війська продовжують наступальні операції на півночі Сумської області, однак значущого просування не досягли. Аналогічна ситуація спостерігається в Харківській області — попри активні дії окупантів, лінія фронту залишається стабільною, а Сили оборони зберігають контроль над ключовими ділянками.

Ситуація на Харківщині. Фото: ISW

На Куп'янському напрямку українські підрозділи утримують позиції та фіксують локальні успіхи. У районі Борової та на Лиманському напрямку російські війська також вели наступальні дії, однак без підтверджених результатів. За даними українських військових, росіяни застосовують спеціалізовані підрозділи для проникнення на позиції ЗСУ та використовують теплозахисне спорядження для протидії дронам з тепловізорами. Також відзначено збільшення кількості російських безпілотників, зокрема важких ударних типу "Кощій".

У Донецькій області ситуація залишається динамічною. Українські сили нещодавно просунулися в районах Добропілля, а також на Покровському та Новопавлівському напрямках. Водночас російські війська заявляли про обмежені успіхи на південний схід від Костянтинівки та поблизу Торецька, але підтверджень цьому немає.

Ситуація на фронті в Донецькій області. Фото: ISW

Геолокаційні матеріали свідчать про спроби російських підрозділів підняти прапори в Новоолександрівці на Донеччині, однак ISW наголошує, що це не вплинуло на реальний контроль над територією.

У Запорізькій та Херсонській областях російські підрозділи продовжують діяти активно, проте без успішного просування вперед.

