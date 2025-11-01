Обстрелы Запорожской области за сутки — в ОВА сообщили о последствиях

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска продолжают массированно обстреливать Запорожскую область. В течение суток оккупанты нанесли 720 ударов по 25 населенным пунктам региона.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 1 ноября.

Оккупанты атаковали Запорожскую область

В течение последних суток российские войска осуществили масштабные атаки по 25 населенным пунктам Запорожской области. Всего зафиксировано 720 ударов различного типа. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили, сообщено о 42 случаях разрушений.

Под авиационными ударами оказались Лукьяновское, Новояковлевка, Железнодорожное, Малиновка, Зеленый Гай, Ровнополье, Сладкое и Дорожнянка — всего россияне нанесли девять воздушных ударов.

Кроме того, враг применил 472 беспилотника различных типов, преимущественно FPV, по таким населенным пунктам, как Барвиновка, Юрковка, Терноватое, Веселянка, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Новониколаевка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Волшебное, Белогорье и Новое.

Последствия российской атаки на Запорожскую область. Фото: Запорожская ОГА

А также россияне совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Преображенке и Новоандреевке. Еще 227 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Новониколаевки, Волшебного, Белогорья и Нового.

Предварительно сообщается, что жертв среди мирных жителей нет.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали рынок в Херсоне. В результате удара есть погибшие и раненые.

А также мы сообщали, что в ночь на 1 ноября российские города оказались под атакой БпЛА.