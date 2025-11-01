Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Более 720 ударов за сутки — РФ атаковала Запорожскую область

Более 720 ударов за сутки — РФ атаковала Запорожскую область

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 08:33
обновлено: 09:00
Обстрелы Запорожской области за сутки — в ОВА сообщили о последствиях
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска продолжают массированно обстреливать Запорожскую область. В течение суток оккупанты нанесли 720 ударов по 25 населенным пунктам региона.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 1 ноября.

Реклама
Читайте также:

Оккупанты атаковали Запорожскую область

В течение последних суток российские войска осуществили масштабные атаки по 25 населенным пунктам Запорожской области. Всего зафиксировано 720 ударов различного типа. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили, сообщено о 42 случаях разрушений.

Под авиационными ударами оказались Лукьяновское, Новояковлевка, Железнодорожное, Малиновка, Зеленый Гай, Ровнополье, Сладкое и Дорожнянка — всего россияне нанесли девять воздушных ударов.

Кроме того, враг применил 472 беспилотника различных типов, преимущественно FPV, по таким населенным пунктам, как Барвиновка, Юрковка, Терноватое, Веселянка, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Новониколаевка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Волшебное, Белогорье и Новое.

Атака на Запорізьку область - фото
Последствия российской атаки на Запорожскую область. Фото: Запорожская ОГА

А также россияне совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Гуляйполю, Преображенке и Новоандреевке. Еще 227 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Новониколаевки, Волшебного, Белогорья и Нового.

Предварительно сообщается, что жертв среди мирных жителей нет.

Напомним, накануне российские оккупанты атаковали рынок в Херсоне. В результате удара есть погибшие и раненые.

А также мы сообщали, что в ночь на 1 ноября российские города оказались под атакой БпЛА.

Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации