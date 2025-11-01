Обстрел Николаева 1 ноября — количество пострадавших возросло

В Николаеве возросло количество пострадавших после удара РФ
Российские войска утром 1 ноября нанесли ракетный удар по автозаправочной станции в Николаеве. По состоянию на сейчас известно о 19 пострадавших.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.
Последствия обстрела Николаева 1 ноября
Ким рассказал, что по состоянию на сейчас увеличилось количество пострадавших до 19 человек. Также один человек погиб.
"Среди них 9-летняя девочка, ей помощь оказана амбулаторно. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была также оказана амбулаторно, другие — остаются в больнице", — говорится в сообщении.
Известно, что сегодня утром россияне ударили по АЗС баллистической ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью.
Напомним, ночью 1 ноября РФ выпустила на Украину 223 воздушных целей. Было зафиксировано 17 попаданий в семи локациях.
В то же время нардеп рассказал, что оккупанты хотят запугать украинцев. Для этого они бьют по садам, автобусам и железной дороге, где нет военного присутствия.
