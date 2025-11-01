Видео
Україна
Видео

В Николаеве возросло количество пострадавших после удара РФ

В Николаеве возросло количество пострадавших после удара РФ

Дата публикации 1 ноября 2025 17:13
обновлено: 17:13
Обстрел Николаева 1 ноября — количество пострадавших возросло
Последствия обстрелов Николаева. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Российские войска утром 1 ноября нанесли ракетный удар по автозаправочной станции в Николаеве. По состоянию на сейчас известно о 19 пострадавших.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела Николаева 1 ноября

Ким рассказал, что по состоянию на сейчас увеличилось количество пострадавших до 19 человек. Также один человек погиб.

"Среди них 9-летняя девочка, ей помощь оказана амбулаторно. Еще четырем пострадавшим медицинская помощь была также оказана амбулаторно, другие — остаются в больнице", — говорится в сообщении.

Известно, что сегодня утром россияне ударили по АЗС баллистической ракетой "Искандер М" с кассетной боевой частью.

Удар по Миколаєву 1 листопада
Скриншот сообщения Виталия Кима

Напомним, ночью 1 ноября РФ выпустила на Украину 223 воздушных целей. Было зафиксировано 17 попаданий в семи локациях.

В то же время нардеп рассказал, что оккупанты хотят запугать украинцев. Для этого они бьют по садам, автобусам и железной дороге, где нет военного присутствия.

Николаев АЗС обстрелы война в Украине ракетный удар
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
