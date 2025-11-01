Атака дронами по Украине в ночь на 1 ноября — сколько целей сбито

Российские дроны атаковали Украину ночью — сколько целей сбито
В ночь на 1 ноября Россия осуществила масштабную атаку ударными беспилотниками по Украине. Силам обороны удалось уничтожить или подавить 206 из 223 дронов.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
РФ применила против Украины ударные дроны
Начиная с 18:30 31 октября, российские войска атаковали Украину 223 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и аппаратами других модификаций. Запуски осуществлялись с направлений Курска, Миллерово, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и с временно оккупированного Крыма — Гвардейского. Около 140 атакующих дронов были типа Shahed.
Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 09:30, украинская ПВО сбила или подавила 206 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Несмотря на высокую эффективность обороны, зафиксировано 17 попаданий в семи локациях. Информация о последствиях уточняется соответствующими службами.
Напомним, российские дроны нанесли удар по центру города в Новгород-Северском на Черниговщине.
А также армия РФ атаковала Запорожскую область дронами и артиллерией более 720 раз за сутки.
