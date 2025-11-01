Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Российские дроны атаковали Украину ночью — сколько целей сбито

Российские дроны атаковали Украину ночью — сколько целей сбито

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:37
Атака дронами по Украине в ночь на 1 ноября — сколько целей сбито
Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 1 ноября Россия осуществила масштабную атаку ударными беспилотниками по Украине. Силам обороны удалось уничтожить или подавить 206 из 223 дронов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Реклама
Читайте также:

РФ применила против Украины ударные дроны

Начиная с 18:30 31 октября, российские войска атаковали Украину 223 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и аппаратами других модификаций. Запуски осуществлялись с направлений Курска, Миллерово, Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и с временно оккупированного Крыма — Гвардейского. Около 140 атакующих дронов были типа Shahed.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитно-ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:30, украинская ПВО сбила или подавила 206 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Атака дронів 1 листопада
Информация о сбитых целях. Фото: ПС ВСУ

Несмотря на высокую эффективность обороны, зафиксировано 17 попаданий в семи локациях. Информация о последствиях уточняется соответствующими службами.

Напомним, российские дроны нанесли удар по центру города в Новгород-Северском на Черниговщине.

А также армия РФ атаковала Запорожскую область дронами и артиллерией более 720 раз за сутки.

обстрелы ППО дроны война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации