Обстрел Новогород-Северского 1 ноября — какие последствия (фото)

Центр Новгород-Северского после атаки РФ после атаки РФ. Фото: Facebook/Александр Селиверстов

В ночь на 1 ноября враг атаковал Новгород-Северский на Черниговщине. В результате ударов повреждены здания в центральной части города.

Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Армия РФ нанесла удар по Новгород-Северскому

В ночной атаке российские войска применили два ударных дрона по Новгород-Северскому. Беспилотники попали в центральную площадь города, вызвав повреждения фасадов и окон в ряде зданий.

Последствия атаки российских БпЛА. Фото: Facebook/Александр Селиверстов

Разрушенные магазины в результате атаки РФ. Фото: Facebook/Александр Селиверстов

Как сообщил глава РВА, на месте работают представители силовых структур, организована охрана общественного порядка и обеспечено круглосуточное дежурство правоохранителей. Проводится предварительная оценка нанесенного ущерба.

Место попадания вражеского БплА. Фото: Facebook/Александр Селиверстов

Информация о возможных пострадавших уточняется.

