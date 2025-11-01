Обстрел Новогород-Северского 1 ноября — какие последствия (фото)

Дроны РФ ударили по центру Новгород-Северского — последствия
В ночь на 1 ноября враг атаковал Новгород-Северский на Черниговщине. В результате ударов повреждены здания в центральной части города.
Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
Армия РФ нанесла удар по Новгород-Северскому
В ночной атаке российские войска применили два ударных дрона по Новгород-Северскому. Беспилотники попали в центральную площадь города, вызвав повреждения фасадов и окон в ряде зданий.
Как сообщил глава РВА, на месте работают представители силовых структур, организована охрана общественного порядка и обеспечено круглосуточное дежурство правоохранителей. Проводится предварительная оценка нанесенного ущерба.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты более 720 раз атаковали Запорожскую область.
Кроме того, стало известно, что в результате атаки РФ поднялся пожар на газодобывающем объекте в Полтавской области.
Читайте Новини.LIVE!