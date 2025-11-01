Видео
Україна
Дроны РФ ударили по центру Новгород-Северского — последствия

Дроны РФ ударили по центру Новгород-Северского — последствия

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 09:45
обновлено: 09:56
Обстрел Новогород-Северского 1 ноября — какие последствия (фото)
Центр Новгород-Северского после атаки РФ после атаки РФ. Фото: Facebook/Александр Селиверстов

В ночь на 1 ноября враг атаковал Новгород-Северский на Черниговщине. В результате ударов повреждены здания в центральной части города.

Об этом сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Читайте также:

Армия РФ нанесла удар по Новгород-Северскому

В ночной атаке российские войска применили два ударных дрона по Новгород-Северскому. Беспилотники попали в центральную площадь города, вызвав повреждения фасадов и окон в ряде зданий.

Обстріл Новогород-Сіверського 1 листопада
Последствия атаки российских БпЛА. Фото: Facebook/Александр Селиверстов
Новогород-Сіверський зазнав атаки РФ
Разрушенные магазины в результате атаки РФ. Фото: Facebook/Александр Селиверстов

Как сообщил глава РВА, на месте работают представители силовых структур, организована охрана общественного порядка и обеспечено круглосуточное дежурство правоохранителей. Проводится предварительная оценка  нанесенного ущерба.

Атака на Новогород-Сіверський
Место попадания вражеского БплА. Фото: Facebook/Александр Селиверстов

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты более 720 раз атаковали Запорожскую область.

Кроме того, стало известно, что в результате атаки РФ поднялся пожар на газодобывающем объекте в Полтавской области.

Черниговская область обстрелы дроны война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
