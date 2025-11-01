Обстріл Новогород-Сіверського 1 листопада — які наслідки (фото)

Дрони РФ вдарили по центру Новгород-Сіверського — які наслідки
У ніч проти 1 листопада ворог атакував Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Унаслідок ударів пошкоджено будівлі в центральній частині міста.
Про це повідомив очільник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
Армія РФ завдала удару по Новгород-Сіверському
У нічній атаці російські війська застосували два ударні дрони по Новгород-Сіверському. Безпілотники влучили в центральну площу міста, спричинивши пошкодження фасадів та вікон у низці будівель.
Як повідомив очільник РВА, на місці працюють представники силових структур, організовано охорону громадського порядку та забезпечено цілодобове чергування правоохоронців. Проводиться попередня оцінка шкоди та завданих збитків.
Інформація про можливих постраждалих уточнюється.
