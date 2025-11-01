Обстріл Новогород-Сіверського 1 листопада — які наслідки (фото)

Центр Новгород-Сіверського після атаки РФ. Фото: Facebook/Олександр Селіверстов

У ніч проти 1 листопада ворог атакував Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Унаслідок ударів пошкоджено будівлі в центральній частині міста.

Про це повідомив очільник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Реклама

Читайте також:

Армія РФ завдала удару по Новгород-Сіверському

У нічній атаці російські війська застосували два ударні дрони по Новгород-Сіверському. Безпілотники влучили в центральну площу міста, спричинивши пошкодження фасадів та вікон у низці будівель.

Наслідки атаки російських БпЛА. Фото: Facebook/Олександр Селіверстов

Зруйновані магазини внаслідок атаки РФ. Фото: Facebook/Олександр Селіверстов

Як повідомив очільник РВА, на місці працюють представники силових структур, організовано охорону громадського порядку та забезпечено цілодобове чергування правоохоронців. Проводиться попередня оцінка шкоди та завданих збитків.

Місце влучання ворожого БплА. Фото: Facebook/Олександр Селіверстов

Інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти понад 720 разів атакували Запорізьку область.

Крім того, стало відомо, що внаслідок атаки РФ здійнялася пожежа на газовидобувному об'єкті в Полтавській області.