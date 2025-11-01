Відео
Україна
Головна Армія Російські дрони атакували Україну вночі — скільки цілей збито

Російські дрони атакували Україну вночі — скільки цілей збито

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:37
Атака дронами по Україні в ніч на 1 листопада — скільки цілей збито
Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 1 листопада Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками по Україні. Силам оборони вдалося знищити або подавити 206 із 223 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

РФ застосувала проти України ударні дрони

Починаючи з 18:30 31 жовтня, російські війська атакували Україну 223 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та апаратами інших модифікацій. Запуски здійснювалися з напрямків Курська, Міллерового, Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з тимчасово окупованого Криму — Гвардійського. Близько 140 атакувальних дронів були типу Shahed.

Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:30, українська ППО збила або подавила 206 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Атака дронів 1 листопада
Інформація щодо збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Попри високу ефективність оборони, зафіксовано 17 влучань у семи локаціях. Інформація щодо наслідків уточнюється відповідними службами.

Нагадаємо, російські дрони завдали удару по центру міста у Новгород-Сіверському на Чернігівщині.

А також армія РФ атакувала Запорізьку область дронами та артилерією понад 720 рзів за добу.

обстріли ППО дрони війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
