Обстріл Миколаєва 1 листопада — кількість постраждалих зросла

Російські війська зранку 1 листопада завдали ракетного удару по автозаправній станції у Миколаєві. Станом на зараз відомо про 19 постраждалих.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

Наслідки обстрілу Миколаєва 1 листопада

Кім розповів, що станом на зараз збільшилась кількість постраждалих до 19 людей. Також одна людина загинула.

"Серед них 9-річна дівчинка, їй допомога надана амбулаторно. Ще чотирьом постраждалим медична допомога була також надана амбулаторно, інші — залишаються в лікарні", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що сьогодні зранку росіяни вдарили по АЗС балістичною ракетою "Іскандер М" з касетною бойовою частиною.

Нагадаємо, вночі 1 листопада РФ випустила на Україну 223 повітряних цілей. Було зафіксовано 17 влучань у семи локаціях.

Водночас нардеп розповів, що окупанти хочуть залякати українців. Для цього вони б'ють по садках, автобусах і залізниці, де немає військової присутності.