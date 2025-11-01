Відео
Україна
Головна Армія У Миколаєві зросла кількість постраждалих після ракетного удару

У Миколаєві зросла кількість постраждалих після ракетного удару

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 17:13
Оновлено: 17:13
Обстріл Миколаєва 1 листопада — кількість постраждалих зросла
Наслідки обстрілів Миколаєва. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Російські війська зранку 1 листопада завдали ракетного удару по автозаправній станції у Миколаєві. Станом на зараз відомо про 19 постраждалих.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram. 

Читайте також:

Наслідки обстрілу Миколаєва 1 листопада

Кім розповів, що станом на зараз збільшилась кількість постраждалих до 19 людей. Також одна людина загинула.

"Серед них 9-річна дівчинка, їй допомога надана амбулаторно. Ще чотирьом постраждалим медична допомога була також надана амбулаторно, інші — залишаються в лікарні", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що сьогодні зранку росіяни вдарили по АЗС балістичною ракетою "Іскандер М" з касетною бойовою частиною. 

Удар по Миколаєву 1 листопада
Скриншот допису Віталія Кіма

Нагадаємо, вночі 1 листопада РФ випустила на Україну 223 повітряних цілей. Було зафіксовано 17 влучань у семи локаціях.

Водночас нардеп розповів, що окупанти хочуть залякати українців. Для цього вони б'ють по садках, автобусах і залізниці, де немає військової присутності.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
