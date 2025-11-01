Взрывы в Запорожье 1 ноября — детали от Ивана Федорова

Пожар в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

В Запорожье прогремели взрывы вечером, 1 ноября. Сейчас в области объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Атака России на Запорожье 1 ноября

"Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал глава ОВА.

Незадолго до взрывов Федоров предупреждал, что в области объявлена воздушная тревога.

Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Согласно сообщению Воздушных сил, опасность в Запорожской области связана с пусками КАБов и ударных беспилотников типа "шахед" россиянами.

Сейчас воздушная тревога продолжается в Донецкой области, а также отдельных районах и громадах Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Традиционно "красные" временно оккупированные Россией Луганщина и Крым.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 23:28. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские захватчики атаковали Сумы вечером 1 ноября. Враг попал по энергообъекту, в результате чего часть города осталась без света. Кроме того, оккупанты ударили по автобусу и машине на Сумщине, пострадали люди.

Также мы сообщали, что Россия нанесла удары по Днепропетровской области вечером 1 ноября, которыми убила и ранила людей.

Добавим, что россияне обстреляли спасателей в Херсоне 1 ноября. Это произошло, когда работники ГСЧС занимались ликвидацией последствий российской атаки в городе.