Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Взрывы в Запорожье — Федоров объяснил причину

Взрывы в Запорожье — Федоров объяснил причину

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 23:25
обновлено: 23:49
Взрывы в Запорожье 1 ноября — детали от Ивана Федорова
Пожар в городе ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

В Запорожье прогремели взрывы вечером, 1 ноября. Сейчас в области объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Атака России на Запорожье 1 ноября

"Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал глава ОВА.

Незадолго до взрывов Федоров предупреждал, что в области объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Запорожье — Федоров объяснил причину - фото 1
Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Согласно сообщению Воздушных сил, опасность в Запорожской области связана с пусками КАБов и ударных беспилотников типа "шахед" россиянами.

Сейчас воздушная тревога продолжается в Донецкой области, а также отдельных районах и громадах Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Традиционно "красные" временно оккупированные Россией Луганщина и Крым.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 листопада
Воздушная тревога в Украине по состоянию на 23:28. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что российские захватчики атаковали Сумы вечером 1 ноября. Враг попал по энергообъекту, в результате чего часть города осталась без света. Кроме того, оккупанты ударили по автобусу и машине на Сумщине, пострадали люди.

Также мы сообщали, что Россия нанесла удары по Днепропетровской области вечером 1 ноября, которыми убила и ранила людей.

Добавим, что россияне обстреляли спасателей в Херсоне 1 ноября. Это произошло, когда работники ГСЧС занимались ликвидацией последствий российской атаки в городе.

взрыв Запорожская область обстрелы Иван Федоров война в Украине Россия
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации