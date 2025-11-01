Взрывы в Запорожье 1 ноября — детали от Ивана Федорова

Взрывы в Запорожье — Федоров объяснил причину
В Запорожье прогремели взрывы вечером, 1 ноября. Сейчас в области объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака России на Запорожье 1 ноября
"Работает наша ПВО! До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал глава ОВА.
Незадолго до взрывов Федоров предупреждал, что в области объявлена воздушная тревога.
Согласно сообщению Воздушных сил, опасность в Запорожской области связана с пусками КАБов и ударных беспилотников типа "шахед" россиянами.
Сейчас воздушная тревога продолжается в Донецкой области, а также отдельных районах и громадах Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Традиционно "красные" временно оккупированные Россией Луганщина и Крым.
Напомним, что российские захватчики атаковали Сумы вечером 1 ноября. Враг попал по энергообъекту, в результате чего часть города осталась без света. Кроме того, оккупанты ударили по автобусу и машине на Сумщине, пострадали люди.
Также мы сообщали, что Россия нанесла удары по Днепропетровской области вечером 1 ноября, которыми убила и ранила людей.
Добавим, что россияне обстреляли спасателей в Херсоне 1 ноября. Это произошло, когда работники ГСЧС занимались ликвидацией последствий российской атаки в городе.
