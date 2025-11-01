Обстрел Херсона 1 ноября — РФ атаковала спасателей

Спасатели ликвидируют пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска 1 ноября в Херсоне атаковали дроном спасателей. Это случилось во время ликвидации последствий предыдущих обстрелов.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Обстрел спасателей в Херсоне

В ГСЧС рассказали, что днем 1 ноября после очередного артобстрела Херсона, в одном из районов города вспыхнул одноэтажный жилой дом. На место прибыли спасатели и начали тушение пожара.

Последствия атаки на спасателей. Фото: ГСЧС

Удар по спасателям в Херсоне. Фото: ГСЧС

Однако во время выполнения работ оккупанты снова атаковали пожарный автомобиль ударным дроном. К счастью, никто из спасателей не пострадал.

"Россия в очередной раз нарушает все нормы, атакуя тех, кто спасает!" — отметили в ГСЧС.

Напомним, 1 ноября россияне атаковали Днепропетровскую область. В результате этого есть погибшие и раненые.

Кроме того, армия РФ ударила по автобусу и автомобилю в Сумской области. Ранения получил 29-летний мужчина.