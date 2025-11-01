Обстрел Херсона 1 ноября — РФ атаковала спасателей

Россияне атаковали спасателей в Херсоне дроном — детали
Российские войска 1 ноября в Херсоне атаковали дроном спасателей. Это случилось во время ликвидации последствий предыдущих обстрелов.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Обстрел спасателей в Херсоне
В ГСЧС рассказали, что днем 1 ноября после очередного артобстрела Херсона, в одном из районов города вспыхнул одноэтажный жилой дом. На место прибыли спасатели и начали тушение пожара.
Однако во время выполнения работ оккупанты снова атаковали пожарный автомобиль ударным дроном. К счастью, никто из спасателей не пострадал.
"Россия в очередной раз нарушает все нормы, атакуя тех, кто спасает!" — отметили в ГСЧС.
Напомним, 1 ноября россияне атаковали Днепропетровскую область. В результате этого есть погибшие и раненые.
Кроме того, армия РФ ударила по автобусу и автомобилю в Сумской области. Ранения получил 29-летний мужчина.
