Обстрел Сум 1 ноября — РФ атаковала автобус и авто

Последствия атаки на автобус. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Российские оккупанты в субботу, 1 ноября, нанесли удар по гражданскому транспорту в Сумской области. В результате вражеских обстрелов пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

Оккупанты атаковали гражданский транспорт на Сумщине

Григоров рассказал, что в Середино-Будской громаде россияне атаковали дроном автомобиль. В результате этого пострадал 29-летний мужчина. Медики оказывают помощь. В то же время в Николаевской сельской общине российский дрон попал в микроавтобус.

"Внутри был только водитель — он успел покинуть транспорт до попадания. От удара маршрутка загорелась. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", — сказал глава ОВА.

По его словам, перевозчик пока приостанавливает движение в направлении этой Николаевской громады.

Олег Григоров также напомнил, что уже почти полгода громада находится в зоне обязательной эвакуации. Часть людей выехала, но некоторые вернулись, несмотря на постоянные угрозы.

"Приграничье Сумщины — под постоянными ударами FPV-дронов. Только сегодня в окрестностях этой громады Силы обороны уничтожили несколько вражеских дронов, но враг продолжает направлять их на гражданских — на автобусы, мотоциклы, велосипеды", — подчеркнул глава областной военной администрации.

По его словам, эвакуация — это вынужденный шаг. Враг не оставляет другого выбора, но именно это решение может спасти жизнь.

Скриншот сообщения Олега Григорова

Напомним, 1 ноября из-за обстрелов РФ в части Сум и Сумском районе нет света. Энергетики работают, чтобы максимально быстро вернуть электроэнергию.

Кроме того, сегодня россияне атаковали АЗС в Николаеве. Количество пострадавших возросло до 19.