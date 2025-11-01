Обстріл Сум 1 листопада — РФ атакувала автобус і авто

Наслідки атаки на автобус. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Російські окупанти у суботу, 1 листопада, завдали удару по цивільному транспорті у Сумській області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав один чоловік.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Окупанти атакували цивільний транспорт на Сумщині

Григоров розповів, що у Середино-Будській громаді росіяни атакували дроном автомобіль. Внаслідок цього постраждав 29-річний чоловік. Медики надають допомогу. Водночас у Миколаївській сільській громаді російський дрон влучив у мікроавтобус.

"Всередині був лише водій — він устиг залишити транспорт до влучання. Від удару маршрутка загорілася. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", — сказав очільник ОВА.

За його словами, перевізник поки призупиняє рух у напрямку цієї Миколаївської громади.

Олег Григоров також нагадав, що вже майже пів року громада перебуває в зоні обов'язкової евакуації. Частина людей виїхала, але дехто повернувся попри постійні загрози.

"Прикордоння Сумщини — під постійними ударами FPV-дронів. Тільки сьогодні на околицях цієї громади Сили оборони знищили кілька ворожих дронів, але ворог продовжує спрямовувати їх на цивільних — на автобуси, мотоцикли, велосипеди", — наголосив очільник обласної військової адміністрації.

За його словами, евакуація — це вимушений крок. Ворог не залишає іншого вибору, але саме це рішення може врятувати життя.

Скриншот допису Олега Григорова

Нагадаємо, 1 листопада через обстріли РФ у частині Сум та Сумському районі немає світла. Енергетики працюють, аби максимально швидко повернути електроенергію.

Крім того, сьогодні росіяни атакували АЗС у Миколаєві. Кількість постраждалих зросла до 19.