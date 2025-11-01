У МЗС різко відреагували на російські удари по підстанціях

Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

У Міністерстві закордонних справ України засудили російські удари по підстанціях. Там зауважили, що від їх стабільного функціонування залежить надійне зовнішнє електроживлення українських атомних електростанцій.

Про це повідомила пресслужба МЗС України у Telegram у суботу, 1 листопада.

Реклама

Читайте також:

Реакція МЗС на удари Росії по підстанціях

"Ці об’єкти входять до інфраструктури, яку регулярно відвідують і оцінюють експертні групи МАГАТЕ в межах місій до підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки України", — йдеться у повідомленні.

Вперше з 12 грудня 2024 року, коли Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів ухвалила резолюцію GOV/2024/73, яка підкреслює прямий ризик для ядерної та фізичної безпеки від ударів по інфраструктурі зовнішнього електроживлення АЕС, Росія знову здійснила прицільні атаки саме по таких підстанціях.

У МАГАТЕ зазначили, що внаслідок ранкової військової активності 30 жовтня російські окупанти пошкодили підстанції, важливі для безпечного зовнішнього електроживлення АЕС. А у МЗС зауважили, що Україна повністю поділяє занепокоєння, висловлене в оновленні Генерального директора Агентства.

"Цілеспрямовані удари по цивільних енергетичних об’єктах, від яких безпосередньо залежить безпечна експлуатація ядерних установок, мають ознаки ядерного тероризму, грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права — зокрема принципи розрізнення та пропорційності", — йдеться у повідомленні.

У МЗС зауважили, що такі дії несумісні із "Сімома незамінними принципами" МАГАТЕ. Насамперед йдеться про четвертий щодо обов’язковості надійного зовнішнього електроживлення всіх ядерних об’єктів.

Залученість до атак російських державних енергетичних компаній

За інформацією відомства, ураховуючи характер вибору цілей, послідовність уражень ключових підстанцій та збіг обраних об’єктів із схемами зовнішнього електропостачання АЕС, є підстави припускати участь у плануванні атак представників російських державних енергетичних структур, зокрема державної корпорації "Росатом".

"Така участь із використанням спеціальних технічних даних свідчить про співучасть у діях, що мають ознаки ядерного тероризму та грубого порушення міжнародного гуманітарного права", — йдеться у повідомленні.

У МЗС заявили, що Україна наполягає на притягненні Росії, причетних посадових осіб і корпоративних структур до відповідальності.

Відомство закликає партнерів:

істотно посилити санкційний тиск, зокрема розширити обмеження щодо державної корпорації "Росатом" та афілійованих структур;

забезпечити повне припинення будь-якої співпраці з ними у цивільній ядерній сфері;

посилити експортно-контрольні заходи щодо постачання обладнання і технологій для енергетичного сектору РФ.

Допис МЗС України. Фото: скриншот

Допис МЗС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у МАГАТЕ відреагували на російський обстріл України у ніч проти 30 жовтня. Атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Слов'янській теплоелектростанції.