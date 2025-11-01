В МИД резко отреагировали на российские удары по подстанциям

Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве иностранных дел Украины осудили российские удары по подстанциям. Там отметили, что от их стабильного функционирования зависит надежное внешнее электропитание украинских атомных электростанций.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Telegram в субботу, 1 ноября.

Реклама

Читайте также:

Реакция МИД на удары России по подстанциям

"Эти объекты входят в инфраструктуру, которую регулярно посещают и оценивают экспертные группы МАГАТЭ в рамках миссий к подстанциям, критически важных для ядерной безопасности и физической ядерной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Впервые с 12 декабря 2024 года, когда Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов принял резолюцию GOV/2024/73, которая подчеркивает прямой риск для ядерной и физической безопасности от ударов по инфраструктуре внешнего электропитания АЭС, Россия снова осуществила прицельные атаки именно по таким подстанциям.

В МАГАТЭ отметили, что в результате утренней военной активности 30 октября российские оккупанты повредили подстанции, важные для безопасного внешнего электропитания АЭС. А в МИД отметили, что Украина полностью разделяет обеспокоенность, высказанную в обновлении Генерального директора Агентства.

"Целенаправленные удары по гражданским энергетическим объектам, от которых напрямую зависит безопасная эксплуатация ядерных установок, имеют признаки ядерного терроризма, грубо нарушают нормы международного гуманитарного права — в частности принципы различения и пропорциональности", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что такие действия несовместимы с "Семью незаменимыми принципами" МАГАТЭ. Прежде всего речь идет о четвертом об обязательности надежного внешнего электропитания всех ядерных объектов.

Вовлеченность в атаки российских государственных энергетических компаний

По информации ведомства, учитывая характер выбора целей, последовательность поражений ключевых подстанций и совпадение выбранных объектов со схемами внешнего электроснабжения АЭС, есть основания предполагать участие в планировании атак представителей российских государственных энергетических структур, в частности государственной корпорации "Росатом".

"Такое участие с использованием специальных технических данных свидетельствует о соучастии в действиях, имеющих признаки ядерного терроризма и грубого нарушения международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Украина настаивает на привлечении России, причастных должностных лиц и корпоративных структур к ответственности.

Ведомство призывает партнеров:

существенно усилить санкционное давление, в частности расширить ограничения в отношении государственной корпорации "Росатом" и аффилированных структур;

обеспечить полное прекращение любого сотрудничества с ними в гражданской ядерной сфере;

усилить экспортно-контрольные меры по поставкам оборудования и технологий для энергетического сектора РФ.

Пост МИД Украины. Фото: скриншот

Пост МИД Украины. Фото: скриншот

Напомним, в МАГАТЭ отреагировали на российский обстрел Украины в ночь на 30 октября. Атака была направлена на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Славянской теплоэлектростанции.