В МИД осудили удары РФ по украинским подстанциям — заявление

Дата публикации 1 ноября 2025 15:20
обновлено: 15:23
В МИД резко отреагировали на российские удары по подстанциям
Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

В Министерстве иностранных дел Украины осудили российские удары по подстанциям. Там отметили, что от их стабильного функционирования зависит надежное внешнее электропитание украинских атомных электростанций.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Telegram в субботу, 1 ноября.

Читайте также:

Реакция МИД на удары России по подстанциям

"Эти объекты входят в инфраструктуру, которую регулярно посещают и оценивают экспертные группы МАГАТЭ в рамках миссий к подстанциям, критически важных для ядерной безопасности и физической ядерной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Впервые с 12 декабря 2024 года, когда Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов принял резолюцию GOV/2024/73, которая подчеркивает прямой риск для ядерной и физической безопасности от ударов по инфраструктуре внешнего электропитания АЭС, Россия снова осуществила прицельные атаки именно по таким подстанциям.

В МАГАТЭ отметили, что в результате утренней военной активности 30 октября российские оккупанты повредили подстанции, важные для безопасного внешнего электропитания АЭС. А в МИД отметили, что Украина полностью разделяет обеспокоенность, высказанную в обновлении Генерального директора Агентства.

"Целенаправленные удары по гражданским энергетическим объектам, от которых напрямую зависит безопасная эксплуатация ядерных установок, имеют признаки ядерного терроризма, грубо нарушают нормы международного гуманитарного права — в частности принципы различения и пропорциональности", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что такие действия несовместимы с "Семью незаменимыми принципами" МАГАТЭ. Прежде всего речь идет о четвертом об обязательности надежного внешнего электропитания всех ядерных объектов.

Вовлеченность в атаки российских государственных энергетических компаний

По информации ведомства, учитывая характер выбора целей, последовательность поражений ключевых подстанций и совпадение выбранных объектов со схемами внешнего электроснабжения АЭС, есть основания предполагать участие в планировании атак представителей российских государственных энергетических структур, в частности государственной корпорации "Росатом".

"Такое участие с использованием специальных технических данных свидетельствует о соучастии в действиях, имеющих признаки ядерного терроризма и грубого нарушения международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что Украина настаивает на привлечении России, причастных должностных лиц и корпоративных структур к ответственности.

Ведомство призывает партнеров:

  • существенно усилить санкционное давление, в частности расширить ограничения в отношении государственной корпорации "Росатом" и аффилированных структур;
  • обеспечить полное прекращение любого сотрудничества с ними в гражданской ядерной сфере;
  • усилить экспортно-контрольные меры по поставкам оборудования и технологий для энергетического сектора РФ.
Пост МИД Украины. Фото: скриншот
Пост МИД Украины. Фото: скриншот

Напомним, в МАГАТЭ отреагировали на российский обстрел Украины в ночь на 30 октября. Атака была направлена на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Славянской теплоэлектростанции.

война МИД Украина АЭС обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
