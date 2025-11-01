Обстріл Херсона 1 листопада — РФ атакувала рятувальників

Росіяни атакували рятувальників у Херсоні дроном — деталі
Російські війська 1 листопада у Херсоні атакували дроном рятувальників. Це трапилося під час ліквідації наслідків попередніх обстрілів.
Про це повідомили у ДСНС.
Обстріл рятувальників у Херсоні
У ДСНС розповіли, що вдень 1 листопада після чергового артобстрілу Херсона, в одному з районів міста спалахнув одноповерховий житловий будинок. На місце прибули рятувальники та розпочали гасіння пожежі.
Однак під час виконання робіт окупанти знову атакували пожежний автомобіль ударним дроном. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.
"Росія вкотре порушує всі норми, атакуючи тих, хто рятує!" — наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, 1 листопада росіяни атакували Дніпропетровщину. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Крім того, армія РФ вдарила по автобусу та автомобілю у Сумській області. Поранення отримав 29-річний чоловік.
