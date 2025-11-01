Обстріл Херсона 1 листопада — РФ атакувала рятувальників

Рятувальники ліквідовують пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська 1 листопада у Херсоні атакували дроном рятувальників. Це трапилося під час ліквідації наслідків попередніх обстрілів.

Про це повідомили у ДСНС.

Обстріл рятувальників у Херсоні

У ДСНС розповіли, що вдень 1 листопада після чергового артобстрілу Херсона, в одному з районів міста спалахнув одноповерховий житловий будинок. На місце прибули рятувальники та розпочали гасіння пожежі.

Наслідки атаки на рятувальників. Фото: ДСНС

Удар по рятувальниках в Херсоні. Фото: ДСНС

Однак під час виконання робіт окупанти знову атакували пожежний автомобіль ударним дроном. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

"Росія вкотре порушує всі норми, атакуючи тих, хто рятує!" — наголосили в ДСНС.

