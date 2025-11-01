Відео
Україна
Росіяни атакували рятувальників у Херсоні дроном — деталі

Росіяни атакували рятувальників у Херсоні дроном — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 20:46
Оновлено: 20:46
Обстріл Херсона 1 листопада — РФ атакувала рятувальників
Рятувальники ліквідовують пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська 1 листопада у Херсоні атакували дроном рятувальників. Це трапилося під час ліквідації наслідків попередніх обстрілів.

Про це повідомили у ДСНС. 

Читайте також:

Обстріл рятувальників у Херсоні

У ДСНС розповіли, що вдень 1 листопада після чергового артобстрілу Херсона, в одному з районів міста спалахнув одноповерховий житловий будинок. На місце прибули рятувальники та розпочали гасіння пожежі. 

Удар по рятувальниках в Херсоні 1 листопада
Наслідки атаки на рятувальників. Фото: ДСНС
Обстріл Херсону 1 листопада
Удар по рятувальниках в Херсоні. Фото: ДСНС

Однак під час виконання робіт окупанти знову атакували пожежний автомобіль ударним дроном. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав.

"Росія вкотре порушує всі норми, атакуючи тих, хто рятує!" — наголосили в ДСНС. 

Нагадаємо, 1 листопада росіяни атакували Дніпропетровщину. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Крім того, армія РФ вдарила по автобусу та автомобілю у Сумській області. Поранення отримав 29-річний чоловік.  

Херсон обстріли рятувальники війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
