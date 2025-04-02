Веніславський прокоментував загрозу масштабного наступу РФ

Веніславський відповів, чи існує загроза великого наступу РФ
Нардеп Федір Веніславський розповів, чи існує реальна загроза нового масштабного наступу РФ. Він зазначив, що це виглядає спробою налякати західних партнерів.
Про це депутат України та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Веніславський про загрозу нового масштабного наступу РФ
На думку нардепа, плани Росії здійснити великий наступ — радше спроба налякати західних партнерів, ніж реальна загроза. Відтак, як зазначив Веніславський, це більше схоже на блеф, ніж на реальну стратегію — історія останніх двох років це довела.
"Говорити про те, що в Росії сьогодні є спроможності, які дозволили б їй здійснити якусь там широкомасштабну операцію — це дуже оптимістична оцінка можливостей Росії", — наголосив депутат.
А також зазначив, що окрім перших тижнів чи місяця війни — у росіян не було жодного стратегічного чи навіть оперативного результату.
"Вони (росіяни, — ред.) демонструють своє бажання і реальні результати з 2022 року. Окрім перших тижнів чи місяця війни, вони не продемонстрували жодного — не те, що стратегічного, навіть оперативного результату вони не продемонстрували. Тому їхні хотілки і плани, які вони намагаються вбити в голови європейським партнерам для того, щоб змусити їх піти на поступки, зокрема у тих їхніх бажаннях, які вони постійно озвучують. Я думаю, це для нас не є якимось визначальним чинником", — пояснив Веніславський.
Також він висловив переконання, що ЗСУ зможуть нівелювати будь-які загрози, які на сьогодні можуть виникнути.
Раніше ми повідомляли, що за інформацією джерел, російські війська готуються до нового масштабного наступу найближчими тижнями.
Нагадаємо, що раніше Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки розповів, коли російські окупанти будуть готові до нового наступу. На його думку, наступ РФ можливий не раніше середини або кінця літа 2025 року.
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