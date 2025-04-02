Веніславський прокоментував загрозу масштабного наступу РФ

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: Укрінформ

Нардеп Федір Веніславський розповів, чи існує реальна загроза нового масштабного наступу РФ. Він зазначив, що це виглядає спробою налякати західних партнерів.

Про це депутат України та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Веніславський про загрозу нового масштабного наступу РФ

На думку нардепа, плани Росії здійснити великий наступ — радше спроба налякати західних партнерів, ніж реальна загроза. Відтак, як зазначив Веніславський, це більше схоже на блеф, ніж на реальну стратегію — історія останніх двох років це довела.

"Говорити про те, що в Росії сьогодні є спроможності, які дозволили б їй здійснити якусь там широкомасштабну операцію — це дуже оптимістична оцінка можливостей Росії", — наголосив депутат.

А також зазначив, що окрім перших тижнів чи місяця війни — у росіян не було жодного стратегічного чи навіть оперативного результату.

"Вони (росіяни, — ред.) демонструють своє бажання і реальні результати з 2022 року. Окрім перших тижнів чи місяця війни, вони не продемонстрували жодного — не те, що стратегічного, навіть оперативного результату вони не продемонстрували. Тому їхні хотілки і плани, які вони намагаються вбити в голови європейським партнерам для того, щоб змусити їх піти на поступки, зокрема у тих їхніх бажаннях, які вони постійно озвучують. Я думаю, це для нас не є якимось визначальним чинником", — пояснив Веніславський.

Також він висловив переконання, що ЗСУ зможуть нівелювати будь-які загрози, які на сьогодні можуть виникнути.

Раніше ми повідомляли, що за інформацією джерел, російські війська готуються до нового масштабного наступу найближчими тижнями.

Нагадаємо, що раніше Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки розповів, коли російські окупанти будуть готові до нового наступу. На його думку, наступ РФ можливий не раніше середини або кінця літа 2025 року.