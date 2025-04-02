Вениславский прокомментировал угрозу масштабного наступления РФ

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Фото: Укринформ

Нардеп Федор Вениславский рассказал, существует ли реальная угроза нового масштабного наступления РФ. Он отметил, что это выглядит скорее попыткой напугать западных партнеров.

Об этом депутат ВР и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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По мнению нардепа, планы России осуществить большое наступление — скорее попытка напугать западных партнеров, чем реальная угроза. Поэтому, как отметил Вениславский, это больше похоже на блеф, чем на реальную стратегию — история последних двух лет это доказала.

"Говорить о том, что у России сегодня есть способности, которые позволили бы ей осуществить какую-то широкомасштабную операцию — это очень оптимистичная оценка возможностей России", — подчеркнул депутат.

А также отметил, что кроме первых недель или месяца войны — у россиян не было ни одного стратегического или даже оперативного результата.

"Они (россияне, — ред.) демонстрируют свое желание и реальные результаты с 2022 года. Кроме первых недель или месяца войны, они не продемонстрировали ни одного не то, что стратегического, даже оперативного результата они не продемонстрировали. Поэтому их хотелки и планы, которые они пытаются вбить в головы европейским партнерам для того, чтобы заставить их пойти на уступки, в частности в тех их желаниях, которые они постоянно озвучивают. Я думаю, это для нас не является каким-то определяющим фактором", — объяснил Вениславский.

Также он выразил убеждение, что ВСУ смогут нивелировать любые угрозы, которые на сегодня такого уровня могут возникнуть.

Ранее мы сообщали, что по информации источников, российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в ближайшие недели.

Напомним, что ранее Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности рассказал, когда российские оккупанты будут готовы к новому наступлению. По его мнению, наступление РФ возможно не раньше середины или конца лета 2025 года.