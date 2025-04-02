Вениславский прокомментировал угрозу масштабного наступления РФ

Вениславский ответил, есть ли угроза большого наступления РФ
Нардеп Федор Вениславский рассказал, существует ли реальная угроза нового масштабного наступления РФ. Он отметил, что это выглядит скорее попыткой напугать западных партнеров.
Об этом депутат ВР и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Вениславский об угрозе нового масштабного наступления РФ
По мнению нардепа, планы России осуществить большое наступление — скорее попытка напугать западных партнеров, чем реальная угроза. Поэтому, как отметил Вениславский, это больше похоже на блеф, чем на реальную стратегию — история последних двух лет это доказала.
"Говорить о том, что у России сегодня есть способности, которые позволили бы ей осуществить какую-то широкомасштабную операцию — это очень оптимистичная оценка возможностей России", — подчеркнул депутат.
А также отметил, что кроме первых недель или месяца войны — у россиян не было ни одного стратегического или даже оперативного результата.
"Они (россияне, — ред.) демонстрируют свое желание и реальные результаты с 2022 года. Кроме первых недель или месяца войны, они не продемонстрировали ни одного не то, что стратегического, даже оперативного результата они не продемонстрировали. Поэтому их хотелки и планы, которые они пытаются вбить в головы европейским партнерам для того, чтобы заставить их пойти на уступки, в частности в тех их желаниях, которые они постоянно озвучивают. Я думаю, это для нас не является каким-то определяющим фактором", — объяснил Вениславский.
Также он выразил убеждение, что ВСУ смогут нивелировать любые угрозы, которые на сегодня такого уровня могут возникнуть.
Ранее мы сообщали, что по информации источников, российские войска готовятся к новому масштабному наступлению в ближайшие недели.
Напомним, что ранее Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности рассказал, когда российские оккупанты будут готовы к новому наступлению. По его мнению, наступление РФ возможно не раньше середины или конца лета 2025 года.
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