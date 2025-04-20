Обмін полоненими 19 квітня — Юсов розповів подробиці

Українські захисники, які повернулися з російського полону 20 квітня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розкрив деталі обміну військовополоненими, який відбувся напередодні Великодня, 19 квітня. За його словами, терміни декілька разів посувалися.

Про це Андрій Юсов розповів в ефірі "Ми Україна" у неділю, 20 квітня.

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Обмін військовополоненими 19 квітня

Юсов розповів, що цей обмін є одним з найбільших за період повномасштабного вторгнення. Загалом їх відбулося 63.

"Цей обмін готувався довго. Можна сказати, що терміни декілька разів посувалися. Безумовно, Воскресіння Христове і Великдень були додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся", — зазначив представник ГУР.

За його словами, це символ, що не можна складати руки. Юсов каже, що необхідно далі працювати, оскільки багато українських родин чекають на повернення своїх рідних з російської неволі.

"Складний перемовний процес, який не зупиняється ні на день, які б навколо обставини не відбувались", — наголосив він.

У ГУР зазначили, що багато чого залишається поза кадром.

Нагадаємо, 19 квітня відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися 277 захисників.

А начальник ГУР МО Кирило Буданов показав перші емоції звільнених з російської неволі воїнів. На відео видно, як українські захисники плачуть, обіймають рідних і радіють.